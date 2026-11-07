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दीपोत्सव और छठ पर UPSRTC का बड़ा तोहफा: 17 नवंबर तक चलेंगी स्पेशल बसें, यहां देखिए पूरा शेड्यूल

दीपोत्सव और छठ पर UPSRTC का बड़ा तोहफा ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने दीपोत्सव और छठ पूजा को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं. जिससे छह से 17 नवंबर तक रोडवेज बसों का विशेष संचालन किया जा रहा है. जिसके तहत कई डिपो की बसों को आगरा-मथुरा के अलावा बाहरी जिलों के स्टेशनों को आवंटित किया है. वहां से यात्रियों को अपने परिक्षेत्र में लाने और ले जाने का प्रबंध रहेगा. यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी.



आगरा-मथुरा के 6 डिपो से 759 रोडवेज बसों का बेड़ा (Photo Credit: ETV Bharat)

कहां-कहां के लिए बसें: यूपीएसआरटीसी ने आगरा में रोडवेज बसों को लेकर ईदगाह डिपो, ताज डिपो, फाउंड्री नगर डिपो, फोर्ट डिपो और बाह डिपो के साथ मथुरा डिपो की बसों के बेड़े तमाम स्टेशनों के लिए आवंटित किए हैं. रोडवेज बसों को आगरा के अलावा दिल्ली और जयपुर के लिए भी संचालित किया जा रहा है. इन स्थानों से गाड़ियां आगरा के अलावा लखनऊ, कानपुर, बरेली, मथुरा, मुरादाबाद जैसे स्थानों तक यात्रियों को लेकर जाएंगी.



आगरा और मथुरा से भी दूसरे जिलों के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं. परिक्षेत्र के छह डिपो से इन स्टेशनों के लिए 759 बसों को आवंटित की गई हैं. ये बसें छह से लेकर 17 नवंबर तक संबंधित रूटों पर लगातार फेरे करेंगी. जो केवल आगरा से यात्रियों को दूसरे जिलों तक लेकर जाएंगी, बल्कि दूसरे जिलों से भी लेकर आएंगी.- बीपी अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआरटीसी आगरा परिक्षेत्र





दिल्ली-नोएडा में सर्वाधिक बसें: यूपीएसआरटीसी ने आगरा से दिल्ली और नोएडा में सर्वाधिक बसें आवंटित की हैं. जिसकी वजह देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर से बड़ी संख्या में आगरा-मथुरा के लोग काम करते हैं. इसके साथ ही इन स्थानों पर दूसरे जिलों के लोग भी नौकरी या विभिन्न सेवाएं देते हैं. इसलिए यहां अधिक यात्रियों की संभावनाओं को भुनाने के लिए दूसरे जिलों के लिए भी गाड़ियां चलाई हैं. जिसमें इटावा, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, बाह, कचौराघाट, पिनाहट के लिए बस सेवाएं संचालित की जा रही है.

दिल्ली-जयपुर के लिए विशेष इंतजाम (Photo Credit: ETV Bharat)

मथुरा डिपो की कुल बसें:



● सराय काले खां:- आगरा 10, गोवर्धन 03, मथुरा 05, वृन्दावन 02 बसें.



● आनंद विहार कौशांबी, नोएडा:- 40 बसें.



● जयपुर:- मथुरा 10, बरेली 07, सोनोली 10 बसें.



● मथुरा/आगरा:- फिरोजाबाद 25, बरेली 12, हाथरस 15, अलीगढ़ 15 बसें.





ईदगाह डिपो की कुल बसें:



● सराय काले खां:- आगरा 10, तांतपुर 02, धौलपुर 03 बसें.



● आनंद विहार कौशांबी, नोएडा:- 40 बसें.



● जयपुर:- आगरा 10, फर्रुखाबाद 10, कानपुर 08, गोरखपुर 12, रूपेडिया 10 बसें.



● मथुरा/आगरा:- धौलपुर 10, ग्वालियर 05, तांतपुर-जगनेर 08, फतेहपुर सीकरी 02 बसें.



