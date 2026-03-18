UPSRTC वाराणसी परिक्षेत्र में चलाएगा 86 स्पेशल पूजा बसें; नवरात्र भर मिलेगी यह सुविधा
UPSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि नवरात्र मेले के दौरान यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 6:52 AM IST
वाराणसी: नवरात्र में मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ता है. वाराणसी-मिर्जापुर के अलग-अलग देवी मंदिरों में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. इन भक्तों की सुगम यात्रा के लिए UPSRTC वाराणसी परिक्षेत्र में 86 पूजा स्पेशल बसें संचालित करेगा. नवरात्र में तीन गुना ज्यादा बसें चलेंगी.
UPSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि नवरात्र मेले के दौरान यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए बसों की संख्या तीन गुना तक बढ़ाई गई है. उन्होंने बताया कि बसों का संचालन यात्रियों की मांग और उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो.
सामान्य दिनों में जहां इस रूट पर करीब 21 बसें चलती हैं, वहीं नवरात्र में 18-19 मार्च से 27 मार्च तक इसे बढ़ाकर कुल 86 बसें की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि इनमें 65 अतिरिक्त पूजा स्पेशल बसें शामिल हैं. यह बसें परिक्षेत्र के अलग-अलग डिपो से संचालित की जाएंगी. यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क नंबर 8726005897 भी जारी किया गया है.
वाराणसी परिक्षेत्र के 8 डिपो से बसों का संचालन होगा. जौनपुर डिपो से सबसे अधिक 20 अतिरिक्त बसों का संचालन होगा. उन्होंने बताया कि कैंट और काशी डिपो से 10-10 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी. चंदौली, सोनभद्र और विंध्यनगर जैसे क्षेत्रों से भी अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं. इससे आसपास के जिलों से आने वाले भक्तों को सीधी और सुगम सुविधा मिल सकेगी.
डिपो रूट और बसों का संचालन
- कैंट-वाराणसी-विंध्याचल 0-10
- काशी-वाराणसी-विंध्याचल 0-10
- चंदौली-वाराणसी-विंध्याचल 2-8
- ग्रामीण-वाराणसी-विंध्याचल 12-0
- जौनपुर-जौनपुर- विंध्याचल 2-20
- गाजीपुर-गाजीपुर- विंध्याचल 0-2
- सोनभद्र-सोनभद्र- विंध्याचल 2-10
- विंध्यनगर-विंध्याचल विंध्यनगर- विंध्याचल 3-5
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