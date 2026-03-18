ETV Bharat / state

UPSRTC वाराणसी परिक्षेत्र में चलाएगा 86 स्पेशल पूजा बसें; नवरात्र भर मिलेगी यह सुविधा

वाराणसी: नवरात्र में मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ता है. वाराणसी-मिर्जापुर के अलग-अलग देवी मंदिरों में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. इन भक्तों की सुगम यात्रा के लिए UPSRTC वाराणसी परिक्षेत्र में 86 पूजा स्पेशल बसें संचालित करेगा. नवरात्र में तीन गुना ज्यादा बसें चलेंगी.

UPSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि नवरात्र मेले के दौरान यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए बसों की संख्या तीन गुना तक बढ़ाई गई है. उन्होंने बताया कि बसों का संचालन यात्रियों की मांग और उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो.

सामान्य दिनों में जहां इस रूट पर करीब 21 बसें चलती हैं, वहीं नवरात्र में 18-19 मार्च से 27 मार्च तक इसे बढ़ाकर कुल 86 बसें की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि इनमें 65 अतिरिक्त पूजा स्पेशल बसें शामिल हैं. यह बसें परिक्षेत्र के अलग-अलग डिपो से संचालित की जाएंगी. यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क नंबर 8726005897 भी जारी किया गया है.