UPSRTC की तरफ से यात्रियों को सौगात; लखनऊ से मध्य प्रदेश की सीमा तक के लिए शुरू हुई बस सेवा
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने किया उद्घाटन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 2:01 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ से मध्य प्रदेश की सीमा तक शुक्रवार को बस सेवा की शुरुआत की. यह बस सुबह 8:30 बजे चित्रकूट के लिए रवाना होगी. चित्रकूट के हनुमानगंज तक गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान राजापुर होते हुए पहुंचेगी. बस का किराया 335 तय किया गया है. इस रूट की अनुमानित दूरी 234 किलोमीटर है.
चारबाग डिपो की ये बस आलमबाग बस अड्डे से 8:30 बजे रवाना होगी. 80 किलोमीटर की दूरी तय कर 10:30 बजे रायबरेली पहुंचेगी. इसके बाद 11:30 बजे ऊंचाहार, 12:15 बजे सिराथू, 1:15 बजे राजापुर और 2:15 पर 234 किलोमीटर की दूरी तय कर हनुमानगंज पहुंचेगी. इसके बाद दोपहर 3:30 बजे हनुमानगंज से रवाना होगी. राजापुर, सिराथू, ऊंचाहार और रायबरेली होते हुए रात 9:15 पर आलमबाग बस स्टेशन पहुंचेगी.
लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि इस बस के संचालित होने से इस रूट के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी. होली पर उनका आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा.
शुक्रवार को प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के आवास से इस बस को परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह और प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बस को हरी झंडी दिखाई. बस पर फूल बरसाए और एक दूसरे के ऊपर भी फूल बरसा कर स्वागत किया. इसके बाद बस के अंदर बैठे, स्थिति का भी जायजा लिया.
इस मौके पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि इस रूट पर बस सेवा के संचालित होने से बड़ी संख्या में टूरिस्टों को यात्रा में सहूलियत होगी. गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान राजापुर होते हुए, बस मध्य प्रदेश के 3 किलोमीटर पहले सीमा तक जाएगी. इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी. अन्य रूटों पर भी हम नई बसें चलाने की योजना बना रहे हैं. रोडवेज के बस बेड़े में नई बसें जुड़ रही हैं. 1540 नई बसें आई हैं. इलेक्ट्रिक बसें भी संचालित हो रही हैं. नई इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएंगी.
उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि बस के संचालन से हर रोज बड़ी संख्या में हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी. यात्रियों का आवागमन आसान होगा.
यह भी पढ़ें: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले-400 करोड़ रुपए से खरीदी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें, बनेंगे चार्जिंग पॉइंट