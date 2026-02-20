ETV Bharat / state

UPSRTC की तरफ से यात्रियों को सौगात; लखनऊ से मध्य प्रदेश की सीमा तक के लिए शुरू हुई बस सेवा

परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ से मध्य प्रदेश की सीमा तक शुक्रवार को बस सेवा की शुरुआत की. यह बस सुबह 8:30 बजे चित्रकूट के लिए रवाना होगी. चित्रकूट के हनुमानगंज तक गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान राजापुर होते हुए पहुंचेगी. बस का किराया 335 तय किया गया है. इस रूट की अनुमानित दूरी 234 किलोमीटर है. चारबाग डिपो की ये बस आलमबाग बस अड्डे से 8:30 बजे रवाना होगी. 80 किलोमीटर की दूरी तय कर 10:30 बजे रायबरेली पहुंचेगी. इसके बाद 11:30 बजे ऊंचाहार, 12:15 बजे सिराथू, 1:15 बजे राजापुर और 2:15 पर 234 किलोमीटर की दूरी तय कर हनुमानगंज पहुंचेगी. इसके बाद दोपहर 3:30 बजे हनुमानगंज से रवाना होगी. राजापुर, सिराथू, ऊंचाहार और रायबरेली होते हुए रात 9:15 पर आलमबाग बस स्टेशन पहुंचेगी. मंत्री बोले अब यात्रा होगी आसान (Photo Credit; ETV Bharat)