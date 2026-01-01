ETV Bharat / state

रोडवेज कर्मचारियों के लिए उम्मीदों भरा होगा नया साल; मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, मिलेगा सस्ता बिजली कनेक्शन

मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना के तहत ड्राइवरों और कंडक्टरों का मानदेय 2.18 रुपये से बढ़ाकर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर लागू हो गया है.

मानदेय में दो हजार रुपये तक इजाफा होगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
January 1, 2026

लखनऊ: नया साल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लगभग 40 हजार कर्मचारियों के लिए उम्मीदों भरा साल साबित होगा. इस बार जनवरी का वेतन जब उन्हें फरवरी के पहले सप्ताह में मिलेगा तो पिछले साल की तुलना में डेढ़ हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक ज्यादा होगा. इसके साथ ही तमाम ऐसी योजनाएं भी लागू की जा रही हैं, जिससे बस संचालन का उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा.

नए गांवों को कनेक्ट करने की कोशिश: यही नहीं रोडवेज की दृष्टि से इस साल यात्रियों की भी उम्मीदें परवान चढ़ेंगी. ऐसे गांवों को भी इस साल पीएम गति शक्ति मिशन के तहत बसों की सुविधा मिलेगी जिन गांवों में आजादी के बाद से अब तक बस पहुंची ही नहीं है. हालांकि वाहन स्वामियों को साल के पहले दिन से ही झटका लगना शुरू हो गया है. प्रदूषण जांच की नई कीमतें एक जनवरी से ही लागू हो गई हैं.

प्रदूषण की जांच महंगी हुई: वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने पर अब लाखों वाहन स्वामियों को साल भर ज्यादा कीमत चुकानी होगी, वहीं इस साल डीएल बनवाने के लिए आवेदकों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी. फिटनेस के लिए भी काफी दूर का सफर तय करना होगा, जिससे उनके समय के साथ ही पैसे का खर्च भी बढ़ेगा.

यूपी रोडवेज में 37 हजार संविदा कर्मचारी: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सड़क परिवहन निगम में 37 हजार से ज्यादा रोडवेज के संविदा कर्मचारी हैं, जो पिछले काफी समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी. इस साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उन्हें तोहफा मिल गया है. सरकार की तरफ से पहले से ही घोषित की गई वेतन बढ़ाने की स्कीम एक जनवरी को नए साल पर लागू कर दी गई. इससे प्रति किलोमीटर की दर से हर माह भुगतान पाने वाले संविदा कर्मी काफी लाभान्वित होंगे.

इतना मिलेगा फायदा:

  • मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना के तहत ड्राइवरों और कंडक्टरों का मानदेय 2.18 रुपये से बढ़ाकर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर लागू हो गया है.
  • सामान्य प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
  • 10 साल पुराने ड्राइवरों को 750 रुपये और 20 साल पुराने ड्राइवरों को 1500 रुपये मासिक लॉयल्टी इंसेंटिव दिया जाएगा.
  • योजना के मानकों को पूरा करने वाले चालकों को इन नई व्यवस्थाओं के तहत तकरीबन 18,687 रुपये और कंडक्टरों को करीब 18,418 रुपये (प्रोत्साहन सहित) मिल सकते हैं.

इतने ड्राइवर और कंडक्टर हैं: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 3294 नियमित चालक हैं, जबकि 16,203 संविदा के ड्राइवर हैं. नियमित परिचालक 2831 है जबकि संविदा पर 16,345 परिचालकों की तैनाती है. 4690 आउटसोर्स परिचालक हैं. कुल मिलाकर परिवहन निगम में संविदा चालक परिचालकों की संख्या 37,238 है.

कितनी हैं बसें और कितने यात्री करते हैं यात्रा: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 14 हजार से ज्यादा बसों का बेड़ा है. इन बसों में अनुबंधित बसें भी शामिल हैं. रोजाना प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों के लिए इन बसों से 16 लाख से 17 लाख यात्री सफर करते हैं. पीएम गति शक्ति मिशन के तहत हजारों गांवों को इस साल रोडवेज बस सेवाओं से सेवित किया जाएगा जिससे हर गांव बस सेवा से कनेक्ट हो जाएगा. यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी.

ड्राइवर और कंडक्टर्स का मानदेय बढ़ा: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमर नाथ सहाय का कहना है कि परिवहन निगम की तरफ से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किया जा रहे हैं, साथ ही चालक परिचालकों को भी बेहतर मानदेय देने की योजना पर भी मुहर लगी है. नए साल से चालक परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की योजना लागू कर दी गई है. अब उन्हें ज्यादा मानदेय मिलेगा.

फीडिंग रूम बनाए जाएंगे: इसके अलावा पीएम गति शक्ति मिशन के तहत ऐसे गांव जहां पर रोडवेज बस नहीं जाती है उन गांवों को इस साल बस सेवाओं से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे बसों से यात्रा करने से वंचित रहने वाले लोगों को बस सुविधा मिल सकेगी. बस स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को लेकर विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं जिन्हें लागू किया जाएगा. साफ-सफाई से लेकर यात्रियों के बैठने और उनके पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होगी. ऐसी महिलाएं जो शिशु को फीड कराती हैं उनके लिए यहां पर फीडिंग रूम बनाए जाएंगे.

नए साल में उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत: ऊर्जा विभाग की बात करें तो इस साल उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन लेना काफी सस्ता होगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे. उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता लगातार महंगी बिजली दरों से परेशान हैं, साथ ही कुछ ही सालों में बार-बार मीटर बदलने और कनेक्शन लेने के लिए महंगी दरें भी उपभोक्ताओं को परेशान करती हैं, लेकिन इस साल उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात नियामक आयोग की तरफ से दी गई है.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दर कम हुई: आयोग ने कनेक्शन की दर को अपनी कास्ट डाटा बुक में सस्ता कर दिया है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दर भी काफी कम कर दी है. सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत अब 2800 रुपये होगी जबकि थ्री फेज की कीमत 4100 रुपये तय कर दी गई है. अभी तक पावर कॉरपोरेशन की तरफ से स्मार्ट मीटर के लिए 6016 रुपये वसूल किया जा रहे थे. नियामक आयोग में 8000 रुपये वसूलने का प्रस्ताव दाखिल किया था, जिसे नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है. इससे उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलेगा.

5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे: इतना ही नहीं प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार 150 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अब ट्रांसफार्मर, पोल या कंडक्टर जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं की फिक्र नहीं करनी होगी. विभाग 300 मीटर की दूरी तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं स्वयं कर कनेक्शन उपलब्ध कराएगा.

उदाहरण के तौर पर दो किलोवाट का घरेलू उपभोक्ता यदि 100 मीटर की दूरी तक कनेक्शन लेना चाहता है, तो नई व्यवस्था में उसे केवल 5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे. 300 मीटर की दूरी पर उपभोक्ता को 7555 रुपये जमा करने पर कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा, जबकि पहले खंभे, ट्रांसफार्मर और अन्य खर्चों पर भारी राशि खर्च करनी पड़ती थी.

