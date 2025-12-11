ETV Bharat / state

कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा UPSRTC, 108 अधिकारियों और 547 कर्मचारियों की करेगा भर्ती, आयोग को भेजा प्रपोजल

कर्मचारियों की जल्द भर्ती करेगा UPSRTC. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है. ड्राइवर-कंडक्टर के अलावा मेंटेन करने के लिए तकनीकी कर्मचारी तक नहीं हैं. बसों का संचालन कराने के लिए अधिकारी नहीं हैं. आलम यह है कि रोडवेज के जो डिपो हैं, वहां अधिकारी की तैनाती नहीं है. वहीं जो डिपो अनुबंधित या प्राइवेट हाथों में है, वहां पर अधिकारी तैनात हैं. इतना ही नहीं प्रदेश के 20 परिक्षेत्रों में से छह परिक्षेत्र तो बिना क्षेत्रीय प्रबंधकों के संचालित हो रहे हैं. सेवा प्रबंधकों को ही क्षेत्रीय प्रबंधक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अधिकारियों की कमी से तमाम काम प्रभावित हो रहे हैं. कर्मचारियों की कमी से आय भी प्रभावित हो रही है. यात्रियों को समय पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को देखते हुए परिवहन निगम प्रशासन ने कदम उठाया है. 108 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों का चयन लोकसेवा आयोग से कराने और 547 तकनीकी और संचालन से जुड़े ग्रेड 3 के कर्मचारियों की भर्ती अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से कराने का फैसला लिया है. यह भर्ती पूरी करने के लिए आयोगों को अधियाचन भेज दिया गया है. कर्मचारियों की कमी के चलते ही प्राइवेट हाथों में देने पड़े डिपो : कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के चलते ही निगम को अपने 19 डिपो प्राइवेट हाथों को सौंपने पड़े. परिवहन निगम मुख्यालय के ठीक पीछे अवध डिपो में भी बसों का मेंटेनेंस प्राइवेट हाथों को सौंप दिया गया है. लखनऊ रीजन की बात करें, तो इस यहां दो डिपो ऐसे हैं जिनका काम प्राइवेट हाथों में है. इनमें आलमबाग डिपो से अनुबंधित बसों का संचालन होता है और अवध डिपो से रोडवेज की बसें चलती हैं, लेकिन कार्यशाला प्राइवेट है. इन दोनों ही डिपो में रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की तैनाती है, जबकि कैसरबाग और चारबाग रोडवेज के अपने डिपो हैं, उनमें अधिकारियों की तैनाती नहीं है. वह अतिरिक्त के भरोसे चलाए जा रहे हैं.