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UP में महिलाओं को फ्री बस यात्रा सुविधा शुरू; UPSRTC कर्मचारियों के लिए इंसेटिव स्कीम लागू

UP में महिलाओं को फ्री बस यात्रा सुविधा शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की तरफ से यूपी में सरकारी और अनुबंधित बसों में रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है. यह सुविधा 27 से 29 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी. परिवहन निगम ने कर्मचारियों के लिए स्पेशल इंसेंटिव स्कीम भी लांच की गई है. UPSRTC मेरठ क्षेत्र के आरएम दीपक चौधरी ने बताया कि मेरठ परिक्षेत्र 925 बसें सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए निरंतर संचालित की जा रही हैं. साथ ही बसों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. परिवहन निगम की ओर से चालक- परिचालक, वर्कशॉप कर्मचारियों, सुपरवाइजर समेत संविदा पर नियुक्त चालकों, परिचालकों के लिए इंसेंटिव प्लान भी लागू किया है. UPSRTC मेरठ क्षेत्र के आरएम दीपक चौधरी. (Video Credit: ETV Bharat) हालांकि जो इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है, कुछ वर्षों पहले यह धनराशि अधिक हुआ करती थी. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में अपनी सेवा दे चुके मदनपाल गिरी बताते हैं कि अब तो इंसेंटिव स्कीम में भी कटौती की गई है. पहले त्योहारों पर जो इंसेंटिव मिलता था वह अधिक मिलता था. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मेरठ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि मेरठ परिक्षेत्र के मेरठ डिपो, सोहराब गेट डिपो, बड़ोत डिपो, गढ़ डिपो, भैंसाली डिपो में लगभग 925 बसें हैं. रक्षाबंधन पर्व के चलते सभी महिलाओं को निशुल्क यात्रा कराई जाएगी.