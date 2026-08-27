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UPSRTC Free Bus Service: रक्षाबंधन पर मुफ्त सफर का दावा; डिपो पर उमड़ी भीड़, फ्री बस के चक्कर में घंटों भटके यात्री

यूपीएसआरटीसी की डिपो पर उमड़ी यात्रियों की भीड़ ( ETV Bharat )