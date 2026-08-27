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UPSRTC Free Bus Service: रक्षाबंधन पर मुफ्त सफर का दावा; डिपो पर उमड़ी भीड़, फ्री बस के चक्कर में घंटों भटके यात्री

यूपीएसआरटीसी की मुफ्त बस सेवा से डिपो पर उमड़ी भारी भीड़.

यूपीएसआरटीसी की डिपो पर उमड़ी यात्रियों की भीड़
यूपीएसआरटीसी की डिपो पर उमड़ी यात्रियों की भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 4:09 PM IST

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नई दिल्ली: रक्षाबंधन पर ट्रेनों में कंफर्म सीट न मिलने व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीएसआरटीसी (UPSRTC) की बसों में महिलाओं व उनके साथ एक सहयोगी (सहयात्री) के लिए की गई मुफ्त यात्रा की घोषणा के बाद दिल्ली-एनसीआर के बस अड्डों पर यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है. 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से शुरू होकर 29 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रभावी इस योजना के चलते आनंद विहार, कौशांबी, कश्मीरी गेट व सराय काले खां बस डिपो पर व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही हैं.

दिल्ली व एनसीआर से उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों और कस्बों की ओर जाने के लिए लोग सुबह से ही बस अड्डों पर पहुंचे, लेकिन अतिरिक्त बसों के दावों के बावजूद यात्रियों को घंटों इंतजार व भीषण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

यूपीएसआरटीसी की डिपो पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

दावे 400 अतिरिक्त बसों के, पर जमीन पर घंटों इंतजार

त्योहार पर यात्रियों की सहूलियत के लिए 26 से 31 अगस्त के बीच लगभग 400 अतिरिक्त रोडवेज बसों के संचालन व नियमित बसों के फेरे बढ़ाए जाने की योजना बनाई गई थी. सामान्य दिनों में इन अड्डों से प्रतिदिन लगभग 850 से 900 यूपी रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है. यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशु भटनागर के अनुसार, अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले चालकों और परिचालकों को 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से इंसेंटिव देकर 1200 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान का प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए एंटी-रोमियो स्क्वॉड, पुलिस बल व अतिरिक्त टिकट काउंटर भी सक्रिय किए गए हैं.

हालांकि, ईटीवी भारत की टीम ने जब आनंद विहार और कौशांबी बस डिपो पर ग्राउंड जीरो से पड़ताल की तो स्थिति प्रशासनिक दावों के विपरीत दिखाई दी. मुफ्त सफर की घोषणा के बाद महिला यात्रियों की संख्या में भारी उछाल आया है, जिसके कारण सीट पाने के लिए मारामारी मची हुई है. आरक्षित और एसी बसों में भी पहले से बुकिंग होने के कारण यात्रियों को सीटें नहीं मिल पा रही हैं. आनंद विहार रोड कौशांबी डिपो के बीच फोटो पर ब्रिज पर यात्रियों की भीड़ लगी रही. धक्का मुक्की ना हो और किसी तरीके की अनहोनी ना हो इसके लिए फोटो पर ब्रिज पर पुलिसकर्मी भी तैनात दिखे.

ग्राउंड पर यात्रियों का दर्द, जानिए क्या बोले परेशान मुसाफिर

बस अड्डों पर घंटों भटक रहे यात्रियों ने सरकार की व्यवस्थाओं और जमीनी हकीकत को लेकर अपनी परेशानी साझा की. महिला यात्री दयावती ने कहा कि मुझे अपने मायके बुलंदशहर राखी बांधने जाना है. आनंद विहार व कौशांबी दोनों डिपो पर बस के लिए घंटों भटकना पड़ा. काफी देर परेशान होने के बाद जैसे-तैसे बस मिली. महिला यात्री लक्ष्मी ने कहा, ''खुर्जा जाने के लिए अकेले कौशांबी बस डिपो आई थी. 1 घंटे से भी अधिक समय से खड़ी हूं, लेकिन कोई बताने वाला तक नहीं है कि कौन सी बस कब मिलेगी. भारी अशुविधा हो रही है.''

वहीं. एक अन्य बस यात्री राजेश ने बताया, ''परिवार और बच्चों के साथ मैनपुरी अपने गांव जाना है. नरेला से पहले आनंद विहार आए, वहां बस नहीं मिली तो कौशांबी पहुंचे. छोटे बच्चों व सामान के साथ कौशांबी में भी घंटों से परेशान हो रहे हैं.'' इसके आलावा, महिला यात्री गुड्डी ने कहा कि गुलावठी जाने के लिए कौशांबी डिपो पर 2 घंटे से भटक रही हूं. सरकार का दावा है कि अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, लेकिन बसें आखिर कहां हैं.

जबकि, रवि सक्सेना ने कहा, ''परिवार के साथ बरेली जाना है. एसी बस में सीट ही नहीं मिल पाई, कर्मचारियों ने बताया कि सभी सीटें पहले से बुक हैं. हम यूपीआई या कैश दोनों से पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन सीट न मिलने के कारण अंततः कई घंटे बाद सामान्य बस से रवाना होना पड़ा.''

जानिए क्या बोले अधिकारी

यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों का इस मामले पर कहना है कि 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के साथ एक सहयात्री का किराया माफ होने की वजह से अचानक भीड़ कई गुना बढ़ी है. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अंशु भटनागर के अनुसार, यात्रियों को राहत देने के लिए बसों के फेरे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और कर्मचारियों को यात्रियों की सुरक्षा एवं मदद में मुस्तैद रखा गया है. यात्रियों की हर संभव मदद की जा रही है.

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Last Updated : August 27, 2026 at 4:09 PM IST

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