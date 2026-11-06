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UP में अब यूपीसीडा देगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, प्रयागराज से शुरुआत

कानपुर: सूबे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने की दिशा में भी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अफसरों ने कवायद शुरू कर दी है. यूपीसीडा की ओर से इलाहाबाद स्थित औद्योगिक क्षेत्र सरस्वती हाइटेक सिटी में 10 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर की स्थापना के लिए 4.43 एकड़ भूमि को लेकर 5 नवंबर को लेटर आफ इंटेंट जारी कर दिया गया. यूपीसीडा के अफसर ने बताया कि यहां पर एक दूसरसंचार कंपनी को डाटा सेंटर के काम का जिम्मा सौंपा गया है. यह देश में हाइपरस्केल और एज डाटा सेंटर का व्यापक नेटवर्क संचालित करती है तथा उद्योगों, क्लाउड सेवा प्रदाताओं और विभिन्न संस्थाओं को सुरक्षित एवं विश्वसनीय डाटा सेंटर सेवाएं भी उपलब्ध कराती है.





इस परियोजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा 220 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है. परियोजना के क्रियान्वित होने पर क्षेत्र में लगभग 300 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है. इस पूरे मामले को लेकर यूपीसीडा के सीईओ डॉक्टर बलकार सिंह ने बताया कि इस प्रस्तावित परियोजना से प्रदेश में डाटा सेंटर एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को जहां बढ़ावा मिलेगा. वहीं डाटा सेंटर जैसी आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के विकास से प्रदेश में डिजिटल सेवा के विस्तार, डाटा प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है.



उन्होंने यह भी कहा प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इस बात को ध्यान रखते हुए ही उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर अब प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार लगातार दिया जाएगा। जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों को अनुकूल औद्योगिक वातावरण आधारभूत सुविधाएं व जरूरी अन्य सहयोग भी मुहैया हो सकेंगे.