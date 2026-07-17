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संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 115 करोड़ की विकास परियोजनाओं ने पकड़ी रफ्तार

यूपीसीडा के सीईओ बोले अब संडीला को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, कई काम होंगे.

development projects worth 115 crore gain momentum in sandila industrial area
संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 115 करोड़ की विकास परियोजनाओं ने पकड़ी रफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:58 AM IST

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कानपुर: उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना को सुदृढ़, आधुनिक एवं निवेशक-अनुकूल बनाने के मकसद से 115 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। संडीला औद्योगिक क्षेत्र को विश्वस्तरीय औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की इस पहल के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अब तक लगभग छह करोड़ रुपये की लागत से कई महत्वपूर्ण काम किए जा चुके हैं.

इनमें औद्योगिक क्षेत्र का वार्षिक अनुरक्षण, रैसो, जराहा, लोनी एवं मास्टर ड्रेन की डी-सिल्टिंग, 12 मीटर चौड़े आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण, भारी वाहनों के लिए ट्रक ले-बाय का निर्माण तथा फेज-वन की आंतरिक सड़क पर कल्वर्ट निर्माण कराया गया है. इसके साथ ही प्रवेश मार्ग एवं फील्ड हॉस्टल परिसर का सौंदर्यीकरण, सड़क संख्या-वन का दोबारा निर्माण तथा आधुनिक साइन बोर्ड एवं गाइड मैप की स्थापना जैसे काम कर लिए गए हैं.


खर्च होंगे 110 करोड़ रुपये: यूपीसीडा के सीईओ विजय किरण आनंद ने बताया, यूपीसीडा की ओर से 110 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विकास कार्यों के लिए खर्च की जाएगी. जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण, फेज-एक, दो, तीन व चार प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम का विकास, विभिन्न सड़कों का सीसी पेवमेंट द्वारा उन्नयन, ओवरहेड रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइनज की स्थापना, रिटेनिंग वॉल का निर्माण, पुराने कल्वर्ट का अनुरक्षण, विभिन्न फेजों में सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण तथा फेज-4 में बाहरी ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण शामिल है.

इन परियोजनाओं के पूरा होने से औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन की सुविधा, यातायात प्रबंधन तथा जल निकासी व्यवस्था बेहतर हो जाएगी. साथ ही उद्योगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से उत्पादन क्षमता एवं संचालन दक्षता में वृद्धि होगी तथा निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल औद्योगिक वातावरण विकसित होगा.

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