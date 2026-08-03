यूपीसीडा की 51वीं बोर्ड बैठक; इस बार दोगुना बजट स्वीकृत, सूबे में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार
पिछले साल बजट 4500 करोड़ रुपये के आसपास था, जिसे बढ़ाकर 8900-9000 करोड़ रुपये के लगभग किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 8:29 PM IST
कानपुर: राजधानी लखनऊ में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की 51वीं बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों की मौजूदगी के बीच पिछले साल की अपेक्षा इस साल बजट को दो गुना कर दिया गया है. यूपीसीडा के सीईओ विजय किरण आनंद का कहना है कि बजट दोगुना होने से अब सूबे के औद्योगिक क्षेत्रों का जहां विकास होगा वहीं, औद्योगिक अवसंरचना का विस्तार भी होगा. बैठक में विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण एवं भूमि क्रय से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई. इस निर्णय से प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने, क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिलेगी.
बोर्ड द्वारा कताई मिल (फतेहपुर), औद्योगिक क्षेत्र संधिनावा तथा औद्योगिक क्षेत्र त्रिशुंडी (अयोध्या) के तलपट मानचित्रों को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इन मानचित्रों की स्वीकृति से संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास, भूखंडों के सुव्यवस्थित नियोजन तथा आधारभूत अवसंरचना के विकास को गति मिलेगी. साथ ही भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं त्वरित होगी, जिससे निवेशकों को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. नए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा. यूपीसीडा के आला अफसरों का कहना था, पिछले साल बजट 4500 करोड़ रुपये के आसपास था. जिसे इस साल बढ़ाकर 8900-9000 करोड़ रुपये के लगभग किया गया है.
विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की आकस्मिक जरूरतों के लिए 10 लाख का बजट स्वीकृत: बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तथा निर्माण एवं विद्युत खंडों की आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिए 10 लाख रुपये तक की आकस्मिक निधि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. इस फैसले से आकस्मिक परिस्थितियों में जरूरी वित्तीय संसाधनों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य समयबद्ध रूप से संपन्न किए जा सकेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का निर्बाध संचालन एवं सेवा गुणवत्ता और अधिक सुदृढ़ होगी. बैठक में यूपीसीडा की आवासीय योजनाओं के पात्र आवंटियों को देरी शुल्क के साथ सात नवंबर 2026 तक लीज डीड निष्पादित कराने का अंतिम अवसर प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. साथ ही यह फैसला लिया गया कि निर्धारित अवधि के उपरांत जिन आवंटियों द्वारा लीज डीड निष्पादित नहीं कराई जाएगी, उनके आवंटन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे.
बंद औद्योगिक इकाइयों के लिए नई नीति: बोर्ड बैठक को लेकर सीईओ यूपीसीडा विजय किरण आनंद ने बताया कि, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित बंद औद्योगिक इकाइयों के दोबारा क्रय करने के लिए नई नीति तैयार किए जाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई. इस नीति के अंतर्गत प्राधिकरण की समस्त देयताओं का भुगतान कर नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुकी इकाइयों के साथ-साथ उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत विभिन्न कारणों से बंद हुई इकाइयों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा. नई नीति लागू होने से लंबे समय से निष्क्रिय औद्योगिक परिसंपत्तियों का दोबारा उपयोग सुनिश्चित होगा. साथ ही बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन को बढ़ावा मिलेगा और नए निवेश आकर्षित होंगे तथा उत्पादन गतिविधियों के पुनः संचालन के माध्यम से रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी.
उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक विकास का अग्रणी केंद्र बनकर उभर रहा है. राज्य सरकार की निवेशोन्मुख नीतियों, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था तथा तीव्र गति से विकसित हो रहे कनेक्टिविटी नेटवर्क ने प्रदेश को उद्योग एवं विनिर्माण के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान किया है. उन्होंने कहा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत दो गुना बजट यूपीसीडा की सुदृढ़ वित्तीय क्षमता एवं दीर्घकालिक विकास दृष्टि का परिचायक है. इस बजट के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, नए औद्योगिक क्षेत्रों एवं बड़े औद्योगिक क्लस्टरों के विकास, मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार तथा सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.- आलोक कुमार, बोर्ड अध्यक्ष, यूपीसीडा
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