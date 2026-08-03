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यूपीसीडा की 51वीं बोर्ड बैठक; इस बार दोगुना बजट स्वीकृत, सूबे में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार

कानपुर: राजधानी लखनऊ में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की 51वीं बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों की मौजूदगी के बीच पिछले साल की अपेक्षा इस साल बजट को दो गुना कर दिया गया है. यूपीसीडा के सीईओ विजय किरण आनंद का कहना है कि बजट दोगुना होने से अब सूबे के औद्योगिक क्षेत्रों का जहां विकास होगा वहीं, औद्योगिक अवसंरचना का विस्तार भी होगा. बैठक में विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण एवं भूमि क्रय से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई. इस निर्णय से प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने, क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिलेगी.

बोर्ड द्वारा कताई मिल (फतेहपुर), औद्योगिक क्षेत्र संधिनावा तथा औद्योगिक क्षेत्र त्रिशुंडी (अयोध्या) के तलपट मानचित्रों को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इन मानचित्रों की स्वीकृति से संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास, भूखंडों के सुव्यवस्थित नियोजन तथा आधारभूत अवसंरचना के विकास को गति मिलेगी. साथ ही भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं त्वरित होगी, जिससे निवेशकों को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. नए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा. यूपीसीडा के आला अफसरों का कहना था, पिछले साल बजट 4500 करोड़ रुपये के आसपास था. जिसे इस साल बढ़ाकर 8900-9000 करोड़ रुपये के लगभग किया गया है.

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की आकस्मिक जरूरतों के लिए 10 लाख का बजट स्वीकृत: बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तथा निर्माण एवं विद्युत खंडों की आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिए 10 लाख रुपये तक की आकस्मिक निधि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. इस फैसले से आकस्मिक परिस्थितियों में जरूरी वित्तीय संसाधनों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य समयबद्ध रूप से संपन्न किए जा सकेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का निर्बाध संचालन एवं सेवा गुणवत्ता और अधिक सुदृढ़ होगी. बैठक में यूपीसीडा की आवासीय योजनाओं के पात्र आवंटियों को देरी शुल्क के साथ सात नवंबर 2026 तक लीज डीड निष्पादित कराने का अंतिम अवसर प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. साथ ही यह फैसला लिया गया कि निर्धारित अवधि के उपरांत जिन आवंटियों द्वारा लीज डीड निष्पादित नहीं कराई जाएगी, उनके आवंटन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे.