ETV Bharat / state

UPSI प्रश्नपत्र विवाद; लखनऊ के पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस में घुसकर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश

दीपक शर्मा की मांग पेपर बनाने वाले पर की जाए कार्रवाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा विवादों का नाता और गहराता जा रहा है. बीते 14 मार्च को हुई SI भर्ती परीक्षा में अवसरवादी शब्द को पंडित से जोड़ने को लेकर सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसको लेकर लगातार बयानबाजी जारी है. इसी बीच एक युवक ने मंगलवार को पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस हुसैनगंज में पहुंचकर, खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. पुलिस भर्ती बोर्ड में मौजूद पुलिस कर्मियों ने युवक को हिरासत में लिया वहीं हुसैनगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है.

युवा, दीपक शर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

दीपक शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में ब्राह्मण को अवसरवादी शब्द से जोड़ने को लेकर उन्होंने हजरतगंज थाने में लिखित तहरीर देकर FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन हजरतगंज पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. जिससे आहत होकर आज खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या का प्रयास किया था.