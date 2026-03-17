UPSI प्रश्नपत्र विवाद; लखनऊ के पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस में घुसकर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश
पुलिस SI भर्ती परीक्षा के पेपर में पंडित को लेकर लिखे गए ऑप्शन में आपत्ति जताते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 5:49 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा विवादों का नाता और गहराता जा रहा है. बीते 14 मार्च को हुई SI भर्ती परीक्षा में अवसरवादी शब्द को पंडित से जोड़ने को लेकर सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसको लेकर लगातार बयानबाजी जारी है. इसी बीच एक युवक ने मंगलवार को पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस हुसैनगंज में पहुंचकर, खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. पुलिस भर्ती बोर्ड में मौजूद पुलिस कर्मियों ने युवक को हिरासत में लिया वहीं हुसैनगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है.
दीपक शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में ब्राह्मण को अवसरवादी शब्द से जोड़ने को लेकर उन्होंने हजरतगंज थाने में लिखित तहरीर देकर FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन हजरतगंज पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. जिससे आहत होकर आज खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या का प्रयास किया था.
दीपक शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण को लगातार बदनाम किया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं. जब तक FIR दर्ज नहीं होती वह फिर से खुदकुशी कर अपनी आहुति देने का काम करेंगे. हुसैनगंज पुलिस ने बुलंदशहर निवासी दीपक शर्मा को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
वहीं डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर सिंह ने बताया कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले दीपक शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
यह भी पढ़ें: UPSI भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र बवाल; EXAM को लेकर भर्ती बोर्ड ने जांच के दिए आदेश, लखनऊ-बनारस में ब्राह्मण महासभा का विरोध प्रदर्शन