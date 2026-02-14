ETV Bharat / state

ज्यादा बिजली बिल ने चढ़ाया पारा, महिला ने मीटर रीडर को चप्पल से पीटा, देखें वीडियो

मुरैना में बिजली बिल विवाद मारपीट में बदली, महिला ने सरकारी दफ्तर में मीटर रीडर की चप्पल से सरेआम की पिटाई.

Woman thrashed meter reader morena
महिला ने मीटर रीडर की चप्पलों से कर दी पिटाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 3:33 PM IST

3 Min Read
मुरैना: मुरैना में ज्यादा बिजली बिल को लेकर फूटा गुस्सा मारपीट तक पहुंच गया. बढ़े बिजली बिल को लेकर रामपुर कलां बिजली घर के दफ्तर में घुसी एक महिला ने मीटर रीडर को चप्पलों से पीट दिया. दफ्तर में मौजूद लोग बीच-बचाव करते रहे, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो गया. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

मुरैना के रामपुर कलां विद्युत सब स्टेशन का मामला

मुरैना में शुक्रवार शाम बिजली बिल को लेकर सरकारी दफ्तर कुछ देर के लिए अखाड़ा बन गया. मामला रामपुर कलां विद्युत सब स्टेशन का है, जहां आउटसोर्स मीटर रीडर विनोद कुशवाह रोज की तरह काम में व्यस्त थे. तभी रामपुर कलां गांव निवासी शिल्पी सिंघल अपने पति जयप्रकाश सिंघल के साथ दफ्तर पहुंचीं और 62 यूनिट खपत पर 900 रुपए ज्यादा बिल बनाने का आरोप लगाने लगीं. पहले बहस हुई, फिर गाली-गलौज और देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया.

महिला ने मीटर रीडर को चप्पलों से पीटा (ETV Bharat)

महिला ने गुस्से में चप्पल उतारी और मीटर रीडर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था. पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई और कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया. लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं, किसी ने बिल व्यवस्था पर सवाल उठाया तो कोई कानून हाथ में लेने पर नाराजगी जता रहा है. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

महिला का कहना है मीटर रीडर ने जान बूझकर उसकी रीडिंग ज्यादा लिखी, जिससे अधिक आ रहा बिल

मामले में रामपुर थाना प्रभारी राममंत्र गुप्ता ने बताया, बिजली घर के दफ्तर में एक महिला ने मीटर रीडर की चप्पलों से पिटाई की है. महिला का कहना है कि मीटर रीडर ने जान बूझकर उसकी रीडिंग ज्यादा लिखी है, इस वजह से उसका बिल अधिक आ रहा है. आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

इस घटना ने एक बार फिर बिजली बिलिंग व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है. स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर समय पर शिकायत का समाधान हो जाए तो ऐसे विवाद सड़क या दफ्तर तक नहीं पहुंचते. वहीं कुछ लोग इसे बढ़ते गुस्से और सिस्टम पर घटते भरोसे की निशानी मान रहे हैं. फिलहाल यह चप्पल कांड पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

