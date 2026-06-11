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थाने में ही आत्मदाह ! खनन माफिया के टॉर्चर पर खामोश थी यूपी पुलिस !

​थाने में आत्मदाह के प्रयास के बाद जब पीड़ित कुलदीप से बात की गई, तो उनका गुस्सा और दर्द साफ छलक उठा. उन्होंने पुलिस प्रशासन और स्थानीय खनन माफिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा ​कुलदीप भारद्वाज ने कहाकि एक खनन माफिया के खिलाफ खबर लगा दी थी.

पीड़ित युवक की पहचान डिफेंस कॉलोनी निवासी कुलदीप भारद्वाज के रूप में हुई है, जो पेशे से एक पत्रकार हैं. ​गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को माचिस जलाने से पहले ही दबोच लिया और उसे हिरासत में लेकर शांत कराया. यदि समय रहते पुलिस सक्रिय नहीं होती, तो थाना परिसर के भीतर एक बड़ा और आत्मघाती हादसा घटित हो सकता था.

मेरठ: मेरठ जिले के हस्तिनापुर थाने में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब हमले के आरोपियों पर कार्रवाई न होने से क्षुब्ध होकर एक युवक ने थाने के भीतर ही अपने ऊपर डीजल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की. थाने के भीतर ही आत्मदाह का प्रयास किया. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा गया.

​कुलदीप भारद्वाज ने कहाकि इसी को लेकर "उसने कल रात मुझे किडनैप कर लिया. मुझे 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और कम से कम 1,000 लठ मारे गए. उसने मुझ पर फायरिंग भी की, जो मिस हो गई. मेरे हाथ-पैर बांधकर और मुंह पर कपड़ा लपेट कर मुझे ले जाया गया था. सुबह से मैं थाने में हूँ, लेकिन अभी तक मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. रात ढाई बजे एसएसपी के पीआरओ के कहने पर मेरी डॉक्टरी (मेडिकल) कराई गई थी."

​कुलदीप ने स्थानीय थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आगे कहा, ​"थाना प्रभारी सुबह से शाम तक सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखने की बात कह रहे हैं. हस्तिनापुर में ऐसे कौन से कैमरे लग रहे हैं? जो खनन माफिया आते हैं, उन्हें तो यहाँ कुर्सियां मिलती हैं और हम जो चौथा स्तंभ हैं, मेहनत करते हैं, हमारी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो रही. एक आदमी मुझे 4 घंटे किडनैप करके गोली मारने की धमकी देता है, मेरी कनपटी पर रिवॉल्वर रखता है और पुलिस कुछ नहीं कर रही. जो लिक्विड मैंने अपने ऊपर डाला था, वो डीजल था. मैं अपने आप को आग लगा रहा था. अगर अब भी मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो कसम भगवान की, मैं यहीं आग लगा कर जाऊँगा."

​इस पूरे मामले पर हड़कंप मचने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, युवक (कुलदीप) को समझा-बुझाकर शांत करा दिया गया है और उसकी जान सुरक्षित है.

हस्तिनापुर थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी कहना है ​"युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. मामले की तह तक जाने के लिए घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. पीड़ित की तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार निष्पक्ष विधिक कार्रवाई की जाएगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है."

​मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च अधिकारी खुद इस प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित को न्याय मिल सके.