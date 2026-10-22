यूपीएसडीएम 18 मंडलों में शुरू करेगा ब्लू डॉट्स एआई, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और एक स्टेप फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:19 PM IST
लखनऊ : कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने और युवाओं के लिए अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) अपने ब्लू डॉट्स एआई प्लेटफॉर्म को प्रदेश के सभी 18 मंडलों तक पहुंचाने की तैयारी में है. इसके जरिये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नौकरियों और हुनरमंद युवाओं को एक साझा डिजिटल मंच पर लाया जाएगा. जिससे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार तलाशने में आसानी हो सके और उद्योगों को अपनी जरूरत के मुताबिक योग्य उम्मीदवार मिल सकें.
इसको लेकर गुरुवार को मिशन निदेशक पुलकित खरे के निर्देशन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और एक स्टेप फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया. इसके साथ जून से संचालित इस पहल को अब औपचारिक रूप से मिशन से जोड़ दिया गया है. यह पहल प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक मांग से जोड़ने तथा रोजगार तलाशने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों को गति देगी.
यह है ब्लू डॉट्स एआई : ब्लू डॉट्स एआई एक डिजिटल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जहां मैप के माध्यम से आसपास उपलब्ध नौकरियों और उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी. इसकी प्रमुख विशेषता एआई आधारित वॉइस बॉट है. इसके जरिए कंपनियां और इंडस्ट्री एसोसिएशन हिंदी, अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बोलकर अपनी भर्ती संबंधी जरूरतें दर्ज करा सकेंगे.
गाजियाबाद में इसके पायलट प्रोजेक्ट के दौरान 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में 25 हजार से अधिक नौकरियों को मैप पर खोजने योग्य बनाया गया है. अब इसी अनुभव के आधार पर प्लेटफॉर्म का विस्तार प्रदेश के सभी 18 मंडलों में करने की योजना है. इसके माध्यम से युवा संबंधित कंपनी, रिक्त पदों की संख्या, शुरुआती वेतन, ओवरटाइम तथा पिक-अप और ड्रॉप जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. वहीं, कंपनियां भी अपनी जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों के प्रोफाइल तलाश सकेंगी.
युवाओं को रोजगार के अवसर की उपलब्धता आसान होगी : मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि युवाओं को रोजगार की तलाश में अनावश्यक भटकना न पड़े और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों तक उनकी पहुंच आसान हो, इसके लिए डिजिटल प्लेटफार्म तैयार कराया गया है. डिजिटल मैप, एआई वॉइस बॉट और काउंसलिंग जैसी सुविधाओं के जरिए रोजगार की तलाश और भर्ती प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.
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