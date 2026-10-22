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यूपीएसडीएम 18 मंडलों में शुरू करेगा ब्लू डॉट्स एआई, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे

यूपीएसडीएम शुरू करेगा ब्लू डॉट्स एआई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने और युवाओं के लिए अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) अपने ब्लू डॉट्स एआई प्लेटफॉर्म को प्रदेश के सभी 18 मंडलों तक पहुंचाने की तैयारी में है. इसके जरिये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नौकरियों और हुनरमंद युवाओं को एक साझा डिजिटल मंच पर लाया जाएगा. जिससे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार तलाशने में आसानी हो सके और उद्योगों को अपनी जरूरत के मुताबिक योग्य उम्मीदवार मिल सकें.

इसको लेकर गुरुवार को मिशन निदेशक पुलकित खरे के निर्देशन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और एक स्टेप फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया. इसके साथ जून से संचालित इस पहल को अब औपचारिक रूप से मिशन से जोड़ दिया गया है. यह पहल प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक मांग से जोड़ने तथा रोजगार तलाशने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों को गति देगी.