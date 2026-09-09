UPSCR के बेस मैप को मिली मंजूरी; 6 जिलों को जोड़ेगा प्रोजेक्ट, 30 परियोजनाएं विकसित होंगी
6 जिलों में सैटेलाइट इमेज के आधार पर ग्राउंड ट्रूथिंग यानी स्थलीय सत्यापन कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 8:31 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (UPSCR) योजना ने मंगलवार को पहली बड़ी बाधा पार कर ली. लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभागार में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक हुई. रिव्यू कमेटी ने UPSCR के बेस मैप को औपचारिक मंजूरी दे दी है. अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए एक्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद रीजनल प्लान तैयार करने का काम शुरू होगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली इन 6 जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है. इसका कुल क्षेत्रफल 26,741 वर्ग किलोमीटर होगा.
इसके लिए जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार की जा रही है. इसके तहत ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म से जुड़ी कुल 30 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं.
कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य राजधानी माला यानी रीजनल रोड, एलिवेटेड पेरिफेरल रोड और सड़कों के अपग्रेडेशन जैसे कार्य प्रस्तावित हैं. इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की योजनाएं भी शामिल हैं.
आर्थिक मोर्चे पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक पार्क, फूड पार्क और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर पर केंद्रित विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है.
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार बेस मैप तैयार करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरणों, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, रेलवे, वन विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग समेत कुल 22 विभागों से अभिमत लिया गया था.
सभी विभागों ने मानचित्र की जांच के बाद अपनी सहमति दी. इसके बाद मंगलवार की बैठक में इसका प्रेजेंटेशन किया गया और कमेटी ने इसे स्वीकृति दे दी. बेस मैप को अब अनुमोदन के लिए एक्जीक्यूटिव कमेटी के पास भेजा जाएगा. वहां से मुहर लगते ही रीजनल प्लान का काम शुरू हो जाएगा.
उपाध्यक्ष ने कहा कि UPSCR के अस्तित्व में आने से क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार-व्यवसाय के नए अवसर पैदा होंगे. गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचेंगी. हाई स्पीड कनेक्टिविटी से आसपास के जिलों से पलायन की दर घटेगी.
मानचित्र की प्रामाणिकता जांचने के लिए 6 जिलों में सैटेलाइट इमेज के आधार पर ग्राउंड ट्रूथिंग यानी स्थलीय सत्यापन कराया गया. कंसल्टेंट टीम और संबंधित विभागों ने मिलकर कुल 2,239 स्थानों पर जाकर सैटेलाइट डाटा और वास्तविक स्थिति का मिलान किया.
बैठक में अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम समेत कई अधिकारी और कंसल्टेंट मौजूद रहे.
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