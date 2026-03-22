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यूपीएससी टॉपर वैभवी अग्रवाल का सक्सेस मंत्र, सिविल सेवा के लिए अपनाएं ये पांच टिप्स

यूपीएससी टॉपर वैभवी अग्रवाल ने दिए सफलता के टिप्स ( ETV BHARAT )

उन्होंने कहा कि प्रतिदिन समाचार-पत्र पढ़ने से न केवल परीक्षा में मदद मिलती है, बल्कि यह एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है. इससे विश्लेषण क्षमता और समसामयिक समझ मजबूत होती है.

छात्रों को सिविल सर्विसेज का मंत्र देती वैभवी अग्रवाल (ETV BHARAT)

अपने संबोधन में वैभवी अग्रवाल ने कहा कि सफलता किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह निरंतर प्रयास, धैर्य और सही दिशा का परिणाम होती है. उन्होंने छात्रों को आत्मविश्वास बनाए रखने और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा दी.उन्होंने बताया कि UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए ढेर सारी किताबों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सीमित और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का चयन जरूरी है. उनका स्पष्ट संदेश था “Read less, revise more”, यानी कम पढ़ें लेकिन बार-बार दोहराएं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रतिष्ठित संस्था ‘युवा’ द्वारा आयोजित रविवारीय स्पेशल क्लास में उस समय प्रेरणा का माहौल बन गया, जब कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में UPSC 2025 में 35वीं रैंक हासिल करने वाली वैभवी अग्रवाल ने विद्यार्थियों को सफलता के मूल मंत्र दिए. अपने अनुभव, संघर्ष और रणनीति साझा करते हुए उन्होंने युवाओं को सही दिशा, अनुशासन और निरंतरता का महत्व समझाया.

यूपीएससी टॉपर वैभवी अग्रवाल (ETV BHARAT)

पीवाईक्यू और स्मार्ट तैयारी की रणनीति

वैभवी अग्रवाल ने Previous Year Questions (PYQs) को सफलता की कुंजी बताया. उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा का पैटर्न समझ आता है और Elimination Technique के जरिए सही उत्तर तक पहुंचना आसान होता है.

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते छात्र (ETV BHARAT)

शिक्षकों का योगदान और विश्वास

उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों पर भरोसा रखना चाहिए. शिक्षक न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि सही दिशा भी दिखाते हैं.

संतुलित दिनचर्या का महत्व

उन्होंने सलाह दी कि 7–8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ योग, ध्यान, व्यायाम और परिवार से संवाद भी जरूरी है. इससे मानसिक संतुलन बना रहता है और पढ़ाई में निरंतरता आती है.

छोटे लक्ष्य, बड़ी सफलता

उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को छोटे-छोटे हिस्सों—दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित करने की सलाह दी। साथ ही हर विषय का कम से कम तीन बार रिवीजन करने पर जोर दिया।

निरंतरता और आत्मविश्लेषण पर जोर

उन्होंने कहा कि Consistency यानी निरंतरता सफलता का सबसे बड़ा आधार है। साथ ही, हर प्रश्न का विश्लेषण करना चाहिए कि उत्तर सही क्यों है या गलत—यही सुधार का सबसे अच्छा तरीका है।

असफलता को बनाएं सीख

वैभवी अग्रवाल ने कहा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। इसे Feedback की तरह लें और अपनी कमजोरियों पर काम करें।

सोशल मीडिया से दूरी और आत्मविश्वास

उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया का अधिक उपयोग समय और ध्यान दोनों को बर्बाद करता है. उन्होंने छात्रों को सीमित उपयोग और ज्यादा फोकस पढ़ाई पर रखने की सलाह दी है.

युवाओं को दिया संदेश

अपने उद्बोधन के अंत में उन्होंने कहा कि “कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए. अगर आपने अपना 100% दिया है, तो सफलता निश्चित है.”

कार्यक्रम के अंत में संस्था के संस्थापक एम. राजीव ने वैभवी अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रेरणादायक सत्र युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं. उन्होंने सभी आयोजकों और प्रतिभागियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया.