UPSC टॉपर अकांश ढुल पहुंचे सिरसा, गांव वालों ने किया ढोल-नगाड़ों से भव्य स्वागत
UPSC टॉपर अकांश ढुल अपने गांव सिरसा के पंजुआना पहुंचे. गांव पहुंचने पर अकांश का भव्य स्वागत किया गया.
Published : April 7, 2026 at 1:09 PM IST
सिरसा: सिरसा जिले के गांव पंजुआना में जश्न का माहौल देखने को मिला. दरअसल, गांव का होनहार बेटे अकांश ढुल ने UPSC की परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया था. रिजल्ट आने के बाद जब वो अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. गांव की गलियों में जैसे ही अकांश पहुंचे, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. बुजुर्गों ने अकांश को आशीर्वाद दिया.
अकांश ने बताया- कैसे की थी तैयारी: वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान अकांश ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी लगातार मेहनत, परिवार और मित्रों के समर्थन को दिया. उन्होंने कहा कि, "इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था. गांव में मेरा इतना सम्मान पाना मेरे लिए बेहद खुशी का क्षण है. यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के सहयोग की भी सफलता है.मैंने लगभग साढ़े छह साल तक UPSC की तैयारी की. कई बार असफलता भी मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. तीसरे प्रयास में जाकर यह सफलता मिली."उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत बेहद जरूरी है.
असफलताओं से मिलती है सीख: अकांश ने खास तौर पर उन छात्रों के लिए संदेश दिया जो असफलता के बाद निराश हो जाते हैं. अकांश ने कहा कि, "अगर कोई छात्र UPSC की परीक्षा में फेल होता है, तो उसे कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए. यह सिर्फ एक परीक्षा है, जिंदगी इससे कहीं बड़ी है. हर किसी के लिए अलग रास्ते होते हैं. हर साल लगभग 12 लाख छात्र UPSC की परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, जबकि केवल लगभग 1000 सीटें उपलब्ध होती हैं. इसलिए प्रतियोगिता बहुत कठिन होती है.इसलिए जरूरी है कि छात्र अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और सही रणनीति के साथ तैयारी करें."
परिवार और मित्रों का योगदान: अकांश ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि, " मेरे माता-पिता और मित्रों ने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया.जब भी मैं निराश हुआ, मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे संभाला और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी की है. मेरा मानना है कि परीक्षा की तैयारी में परिवार और मित्रों का समर्थन छात्र को मानसिक मजबूती और उत्साह देता है."
"देश की सेवा करना मेरा उद्देश्य": अपनी भविष्य की योजना पर अकांश ने कहा कि, "मेरा उद्देश्य केवल एक अधिकारी बनना नहीं है, बल्कि देश की सेवा करना है. सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही मेरा मकसद है. मैं चाहता हूं कि समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे. जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. असफलता भी इस सफर का हिस्सा है, लेकिन उससे घबराने के बजाय उससे सीखना चाहिए."अकांश ने सभी छात्रों से अपील की कि वे धैर्य और अनुशासन के साथ मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार न मानें."
अकांश ढुल की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार और गांव के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा भी है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर मेहनत सच्ची हो और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.
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