भिवानी के उज्जवल घनघस ने UPSC में हासिल की 174वीं रैंक, तीसरे प्रयास में किया क्रैक, गांव में जश्न का माहौल
भिवानी के उज्जवल घनघस ने बिना कोचिंग तीसरे प्रयास में UPSC में 174वीं रैंक हासिल कर गांव का नाम रोशन किया.
Published : March 9, 2026 at 4:00 PM IST
भिवानी: भिवानी के गांव धनाना के उज्जवल घनघस ने UPSC परीक्षा में 174वीं रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उज्जवल के गांव और आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल है. भिवानी पहुंचने पर उज्जवल का फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया.
तीसरे प्रयास में मिली सफलता: उज्जवल घनघस ने बताया कि, "मैंने पिछले तीन वर्षों से लगातार यूपीएससी की तैयारी की. पहले दो प्रयास में मैं प्रीलिम्स पास कर लेता था, लेकिन मेन्स में रुक जाता था. तीसरे प्रयास में मेरी मेहनत रंग लाई और बिना किसी कोचिंग के मैंने यूपीएससी क्रैक किया. अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को देना चाहता हूं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया."
खुद की मेहनत से हासिल किया मुकाम: उज्जवल ने बताया कि, "मैंने UPSC की तैयारी में किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं ली. मैंने अकेले ही सारी पढ़ाई की."
पिता से मिली प्रेरणा: उज्जवल ने बताया कि , "मुझे UPSC की प्रेरणा अपने पिता प्रदीप घनघस से मिली है, जो दिल्ली पुलिस में एसएचओ हैं. पिता का समर्पण और सेवा भाव मुझे सिविल सेवा में जाने का सपना देखने के लिए प्रेरित करता रहा. पिता की जीवनशैली और कार्य के प्रति लगन ने मुझे हमेशा सही दिशा दिखाई."
साझा किया इंटरव्यू का अनुभव: इंटरव्यू के दौरान की बातें साझा करते हुए उज्जवल ने बताया कि, "मुझसे मेरी हॉबी फुटबॉल के बारे में सवाल किया गया. जब पूछा गया कि अगर टीम बनानी हो तो मैं गोलकीपर सेलेक्ट करुंगा या स्ट्राइकर, तो मैंने गोलकीपर का चयन किया. मेरा मानना है कि गोलकीपर अकेले ही विपक्षी टीम पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है."
पिता हुए गर्वित: प्रदीप घनघस ने बेटे की सफलता पर गर्व जताया और कहा कि, "यह हर माता-पिता के लिए अत्यंत खुशी का पल होता है. वीडियो कॉल के माध्यम से मैं रोजाना बेटे से पढ़ाई और अन्य विषयों पर चर्चा करता था. मुझे बेटे पर गर्व है."
ये भी पढ़ें: सोनीपत के वैभव ने तीसरे प्रयास में किया UPSC में 344 रैंक हासिल, बोले- "सोशल मीडिया से रहा दूर और 10-12 घंटे की पढ़ाई"
ये भी पढ़ें: चल नहीं पाते थे नितीश, मां गोद में उठाकर ले जाती थीं स्कूल, अब UPSC किया क्रैक