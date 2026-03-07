UPSC Success Story: सिविल सर्विसेज एग्जाम में रायपुर के रौनक अग्रवाल ने मारी बाजी, हासिल किया 772वां रैंक
यूपीएससी के फाइनल नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए. रायपुर के रौनक अग्रवाल ने इस परीक्षा में सफलता दर्ज की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 7, 2026 at 6:58 PM IST
रितेश तंबोली की रिपोर्ट
रायपुर: संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रैक करना हर पढ़े लिखे युवा का सपना होता है. शुक्रवार को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे जारी हुए. इन नतीजों में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है. रायपुर की बात करें तो रायपुर से यूपीएससी में तीन लोगों का सलेक्शन हुआ है. जिसमें वैभवी अग्रवाल ने 35वीं रैंक हासिल की है. रौनक अग्रवाल ने 772वां रैंक लाकर प्रदेश के नाम रौशन किया है. संजय डहरिया ने 946वां रैंक प्राप्त किया है. यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में 772वां रैंक लाने वाले रौनक अग्रवाल से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.आइए जानते हैं रौनक ने अपनी सफलता को लेकर ईटीवी भारत से क्या कुछ कहा है.
सवाल: आपने यूपीएससी की तैयारी का सफर कब शुरू किया, किस तरह की समस्या आई ?
जवाब: चैलेंज जो थे आमतौर पर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे.
सवाल:आपको कहां से प्रेरणा मिली कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की जाए. प्री और मेन्स एग्जाम में क्या परेशानी हुई ?
जवाब: यूपीएससी की प्रेरणा मुझे मेरे पैरेंट्स से मिली. पैरेंट्स चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं. प्री और मेन्स में चैलेंजेस ये था कि इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है.खुद रिसोर्स एनालिसिस करके देखना पड़ता है.
सवाल: मेंस की तैयारी में आपने कौन से सब्जेक्ट लिए थे और उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी ?
जवाब: मेंस में मैंने इस साल समाजशास्त्र लिया है. इसके पहले मैंने दो बार और मेन्स का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था.
सवाल: कुछ ऐसे युवा हैं जिनका एग्जाम देने के बाद भी सलेक्शन नहीं हो पाया उन्हें क्या कहेंगे ?
जवाब: उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गेम लम्बा है. इसमें अगर एक बार में सफलता नहीं मिल रही है तो हमें इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और अंततः हमें सफलता मिल जाएगी.
सवाल: ऑल ओवर इंडिया में यूपीएससी में आपका 772 वा रैंक आया, इसको लेकर परिवार में किस तरह की खुशी दिख रही है ?
जवाब: मेरे पैरेंट्स इस बात से काफी खुश हैं. हमारे पापा का फोन बजना भी बंद नहीं हो रहा है. उन्हें लगातार फोन कॉल पर बधाई संदेश मिल रहे हैं.
सवाल: आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए कहां-कहां रहकर पढ़ाई की है और कौन सा केडर चूज किया है.
जवाब: अभी मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था. इसके साथ ही मैंने एमएससी फिजिक्स आईआईटी कानपुर से किया है.उसके बाद मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था. अभी सर्विस लोकेशन आने में थोड़ा समय है.
सवाल: आपने कौन सा केडर चूज किया है छत्तीसगढ़ या फिर दूसरा स्टेट ?
जवाब: फर्स्ट मैंने छत्तीसगढ़ कैडर चूज किया है.
सवाल: यूपीएससी की तैयारी करने वालों को क्या कहेंगे ?
जवाब: जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि प्राइमरली स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए. इसमें यूपीएससी में किस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं उसकी जानकारी आपको हासिल हो सकेगी.सवाल किस प्रकार से डिजाइन किए जा सकते हैं. इसका आपको आइडिया लग जाएगा. इसके बाद हमें कट ऑफ एनालिसिस करके उसके आधार पर तैयारी करनी चाहिए.
सवाल: यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने घंटे की प्रैक्टिस जरूरी होती है ?
जवाब: इसके लिए कोई कन्फर्म पैरामीटर नहीं है. जहां पर प्रैक्टिस की डिमांड है वहां समय देना होगा. प्री और मेन्स के बीच में आपके पास समय बहुत कम होता है, तो वहां पर आपको दिन-दिन भर बुक्स पढ़नी पड़ जाती है. काफी मेमोराइजेशन का गेम है. अदरवाइज ओवर ऑल आप दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं तो सफिशिएंट होना चाहिए.