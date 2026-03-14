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फर्जी निकला जींद के अमन कुमार का IAS बनने का दावा, UPSC में 818वीं रैंक को लेकर मनाया था जश्न

UPSC Results 2025 ( Etv Bharat )

जींद: हरियाणा के जींद जिले के अमन कुमार का IAS बनने का दावा फर्जी निकला है. अमन ने यूपीएससी में 818वीं रैंक का दावा किया था. अमन चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी (सीआरएसयू) के जनसंचार विभाग के अंतिम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है. जींद अमन फर्जी यूपीएससी रिजल्ट: दरअसल हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया था. सीआरएसयू के एक स्टूडेंट अमन कुमार ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर ये जानकारी साझा की थी कि उसने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. अमन ने दावा किया था कि उसकी 818 रैंक आई है. इस खबर के फैलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी. अमन के घर बधाई देने वालों को तांता लग गया. बाकायदा यूनिवर्सिटी में मिठाई बांटी गई. यूनिवर्सिटी में मनाया गया था जश्न: अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिठाई लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामपाल सैनी के पास पंहुचे और उनका मुंह मीठा करवाया. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामपाल सैनी ने खुद यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टूडेंट अमन के साथ फोटो शेयर कर बधाई दी. लगभग सभी समाचार पत्रों में फोटो के साथ इसका समाचार प्रकाशित किया गया. खुलासा होने पर CRSU ने दी सफाई: मामले का खुलासा होने पर यूनिवर्सिटी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट से ये फोटो डिलीट कर दी गई. यही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट अमन से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अमन हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र है. फिलहाल वो हमारा स्टूडेंट नहीं है. जबकि हकीकत ये है कि यूपीएससी में रैंक आने का झूठा दावा करने वाला अमन यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग के अंतिम वर्ष का स्टूडेंट है. इस मामले का खुलासा होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन लीपापोती में जुटा है.