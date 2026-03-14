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फर्जी निकला जींद के अमन कुमार का IAS बनने का दावा, UPSC में 818वीं रैंक को लेकर मनाया था जश्न

Jind Aman Kumar Fake IAS Result: जींद के अमन कुमार का IAS बनने का दावा फर्जी निकला है.

UPSC Results 2025
UPSC Results 2025 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 14, 2026 at 8:03 AM IST

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जींद: हरियाणा के जींद जिले के अमन कुमार का IAS बनने का दावा फर्जी निकला है. अमन ने यूपीएससी में 818वीं रैंक का दावा किया था. अमन चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी (सीआरएसयू) के जनसंचार विभाग के अंतिम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है.

जींद अमन फर्जी यूपीएससी रिजल्ट: दरअसल हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया था. सीआरएसयू के एक स्टूडेंट अमन कुमार ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर ये जानकारी साझा की थी कि उसने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. अमन ने दावा किया था कि उसकी 818 रैंक आई है. इस खबर के फैलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी. अमन के घर बधाई देने वालों को तांता लग गया. बाकायदा यूनिवर्सिटी में मिठाई बांटी गई.

यूनिवर्सिटी में मनाया गया था जश्न: अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिठाई लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामपाल सैनी के पास पंहुचे और उनका मुंह मीठा करवाया. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामपाल सैनी ने खुद यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टूडेंट अमन के साथ फोटो शेयर कर बधाई दी. लगभग सभी समाचार पत्रों में फोटो के साथ इसका समाचार प्रकाशित किया गया.

खुलासा होने पर CRSU ने दी सफाई: मामले का खुलासा होने पर यूनिवर्सिटी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट से ये फोटो डिलीट कर दी गई. यही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट अमन से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अमन हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र है. फिलहाल वो हमारा स्टूडेंट नहीं है. जबकि हकीकत ये है कि यूपीएससी में रैंक आने का झूठा दावा करने वाला अमन यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग के अंतिम वर्ष का स्टूडेंट है. इस मामले का खुलासा होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन लीपापोती में जुटा है.

अमन कुमार ने जानें क्या कहा: मामले में छात्र अमन कुमार से बात करनी चाही. मगर उसने फोन नहीं उठाया. व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद अमन मं यूनिवर्सिटी के छात्रों के ग्रुप में मैसेज किया. जिसमें उसने लिखा "मेरी जिंदगी में कुछ व्यक्तिगत समस्या चल रही है, कृप्या किसी को मेरा नंबर या डिटेल मत दो, आप सबका दिल से आभार. आपने मेरे लिए इतना किया, पर मेरी मजबूरी समझो, मेरी कुछ चीजें व्यक्तिगत खराब चल रही हैं, मैं डिप्रेशन में हूं. मुझे आशा है कि कोई पूछे तो साफ मना कर दो मेरे बारे में. मैं किसी भी प्रकार की खुशी के लायक नहीं हूं. अभी ना मैं खुश और मुझे आशा है कि संदेश के बाद मेरे को कोई कॉल या संदेश भी ना करें. मैं 400 से ज्यादा कॉल अटेंड कर चुका हूं, लेकिन मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, मेरे या यूपीएससी के बारे कोई पूछे तो कुछ भी बहाना बना देना. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं. कृप्या उम्मीद करता हूं भरोसा ना तोड़े. जब ठीक हो जाऊंगा खुद से आऊंगा सबके साथ."

ये गलतफहमी के चलते हुआ- वाइस चांसलर: इस मामले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामपाल सैनी के ओएसडी व सूचना अधिकारी प्रोफेसर विजय कुमार ने बताया कि अमन कुमार द्वारा यूपीएससी परीक्षा पास करने का दावा सही नहीं था. अमन हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र है. वो फिलहाल हमारा स्टूडेंट नहीं है. अमन व यूनिवर्सिटी टीचरों द्वारा गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ. प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा कि दरअसल ये गलतफहमी मिलते जुलते नाम के कारण हुई है.

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