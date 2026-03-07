UPSC क्रैक करने वाले 10 बिहारियों की कहानी, जानें कैसे सफलता ने कदम चूमा
यूपीएससी रिजल्ट आने के बाद कई ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई, जिससे हर युवाओं को सीखने की जरूरत है. पढ़ें खबर
Published : March 7, 2026 at 4:18 PM IST
पटना : बिहार की मिट्टी में वो तासीर है कि यहां के संघर्षों से ही सफलता के सबसे बड़े अध्याय लिखे जाते हैं. वैशाली जिले के बिदुपुर का एक साधारण सा घर आज 'सेलिब्रेशन' का केंद्र बना हुआ है. वजह है, उज्ज्वल प्रियांक. वह लड़का जिसने देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC में 10वीं रैंक हासिल किया.
मां के साथ गले मिलकर रोया : यह न केवल अपने जिले, बल्कि पूरे सूबे का नाम रोशन कर दिया है. यह कहानी सिर्फ एक 'रैंक' की नहीं है. यह कहानी है एक मां के अदृश्य संघर्ष की, एक पिता के मौन समर्थन की और एक बेटे की उस 'जिद्द' की, जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था. उज्ज्वल प्रियांक सबसे पहले अपनी मां के गले लगे और फूट-फूटकर रोने लगे. खुशी के निकलते आंसुओं के बीच उन्होंने मां को यह खुशखबरी सुनाई. फिर बेटे के साथ-साथ मां की आंखों में भी खुशी के आंसू थे.
''मैं इस सफलता का श्रेय अपनी मां को देना चाहता हूं. मां ने हर पल हर कदम भरपूर साथ दिया. खुद अभाव देखी लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होने दी.''- उज्ज्वल प्रियांक, UPSC के सफल अभ्यर्थी
दाल-चावल खाते वक्त आया रिजल्ट : कहते हैं सफलता तब शोर मचाती है जब आप शांत रहकर मेहनत करते हैं. रिजल्ट वाले दिन उज्ज्वल घर पर शांति से खाना खा रहे थे. अचानक मोबाइल पर पीडीएफ फाइल खुली और जो दिखा, उसने निवाला हलक में ही रोक दिया. AIR-10! उज्ज्वल को खुद पर यकीन नहीं हुआ. उन्होंने एक बार नहीं, बार-बार अपना रोल नंबर मिलाया. जब यकीन हुआ कि वह पास हो गए हैं और वह भी टॉप-10 में, तो पूरे घर की आंखों से खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा.
मां का सपना और बेटे की 'एकलव्य' साधना : उज्ज्वल की मां अनामिका देवी एक हाउसवाइफ हैं. उनका बस एक ही सपना था 'मेरा बेटा साहब बने.' उन्होंने अपने बेटे के हर शौक को पूरा किया, खुद को सीमित रखा ताकि बेटा असीमित उड़ान भर सके. उज्ज्वल ने अपनी बेसिक पढ़ाई (मैट्रिक और इंटर) पटना के ही स्कूलों से की. बीटेक के लिए जयपुर गए, लेकिन दिल हमेशा यूपीएससी में अटका रहा.
साधारण तैयारी बड़ी सफलता : सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उज्ज्वल ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए किसी बड़े शहर या नामी कोचिंग का सहारा नहीं लिया. उन्होंने पटना की अपनी उसी जमीन पर रहकर यूट्यूब वीडियो और अपनी खुद की रणनीति से तैयारी की. हालांकि अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुछ कोचिंग से मदद जरूर ली, पढ़ाई भी किया, लेकिन वह एक आधुनिक 'एकलव्य' की तरह थे, जिसका गुरु इंटरनेट और दृढ़ निश्चय था.
जब दुनिया ने कहा 'नहीं होगा' : सफलता की यह चमक दो बड़ी नाकामियों के अंधेरे के बाद आई है. पहला प्रयास: इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ. उज्ज्वल ने हिम्मत नहीं हारी और फिर दूसरा प्रयास किया. दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच सके और यहां उनके हाथ थोड़ी सी निराशा जरूर लगी लेकिन उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया. जब दूसरे प्रयास में असफलता मिली, तो आसपास के लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया. 'छोड़ दो', 'बेटा अब नहीं होगा', 'कोई और नौकरी देख लो'.
'''मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था. मैंने खुद से कह दिया था कि या तो यूपीएससी होगा, या कुछ नहीं. मुझे अपनी मां की आंखों में वो खुशी देखनी थी जिसे मैं दो बार हारकर धुंधला कर चुका था.''- उज्ज्वल प्रियांक, UPSC के सफल अभ्यर्थी
युवाओं के लिए सीख : पिता संजीव कुमार, जो एक अभियंता होने के साथ-साथ एक कुशल किसान भी हैं, आज अपने बेटे की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे. उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है. लोग आ रहे हैं, उज्ज्वल को मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन उज्ज्वल आज भी वही शांत और शालीन लड़का है जिसे अपनी जड़ों से प्यार है. उज्ज्वल की जीत उन तमाम युवाओं के लिए एक कड़ा सबक है जो संसाधनों का रोना रोते हैं.
घर पर रहकर UPSC की सफलता : हाजीपुर निवासी अभिषेक चौहान ने भी अपने दूसरे ही प्रयास में यूपीएससी में 102वां रैंक हासिल किया है. खास बात यह है कि अभिषेक ने परीक्षा की पूरी तैयारी हाजीपुर के दिग्घी पश्चिमी इलाके में स्थित अपने घर से ही की, जिसमें माता पिता ने उनका बखूबी साथ दिया. यही वजह है कि अभिषेक ने सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया है. अभिषेक ने दसवीं तक कि पढ़ाई पुरुलिया स्थित राम कृष्ण मिशन स्कूल से की जबकि 12 हाजीपुर से ही किया.
12वीं में ही अभिषेक ने आईआईटी क्रैक किया और आईआईटी की पढ़ाई पूरी कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे थे. इसी बीच अभिषेक ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का मन बनाया और घर चले आए. जिसके बाद हाजीपुर स्थित अपने घर से ही अभिषेक ने तैयारी की और सफलता हासिल की. अभिषेक ने बताया कि घर में किताबों के अलावा ऑनलाइन पढ़ाई की. जिस कारण सफलता मिली है.
BPSC से UPSC का सफर : सिल्क सिटी भागलपुर की मेधावी बेटी मीमांसा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए पूरे शहर का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के घोषित परिणामों में मीमांसा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 447वीं रैंक हासिल की है. इस बड़ी कामयाबी के बाद उनके घर और पूरे शहर में जश्न का माहौल है.
पहले भी मनवा चुकी हैं अपनी प्रतिभा का लोहा : मीमांसा के लिए सफलता की यह ऊंची उड़ान कोई नई बात नहीं है. वर्तमान में वे पड़ोसी जिले पूर्णिया में सहायक आयकर आयुक्त (Assistant Commissioner of Income Tax) के महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. इससे पहले, उन्होंने 68वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में भी अपनी मेधा का डंका बजाया था और पूरे राज्य में टॉपर्स की सूची में 10वां स्थान प्राप्त कर अफसर बनने का सपना पूरा किया था.
चौथे प्रयास में मिली मंजिल, 'सेल्फ स्टडी' को दिया श्रेय : UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास करना आसान नहीं होता, लेकिन मीमांसा ने हार नहीं मानी. लगातार मेहनत और धैर्य का परिचय देते हुए उन्होंने अपने चौथे प्रयास में यह शानदार सफलता हासिल की है. उनकी यह कामयाबी उन तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल है जो बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं. अपनी इस स्वर्णिम सफलता का पूरा श्रेय मीमांसा ने अपनी अथक मेहनत और 'सेल्फ स्टडी' को दिया है.
पांचवें प्रयास में मिली सफलता : पटना के दानापुर स्थित कुर्जी मोहम्मदपुर इलाके की बेटी प्रिया कुमारी ने UPSC की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. प्रिया ने अपने पांचवें और अंतिम प्रयास में 232वीं रैंक प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया.
प्रिया कुमारी दानापुर-खगौल क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई दानापुर से ही की और 12वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से उत्तीर्ण की. इसके बाद पटना के विमेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. स्नातक के बाद वह दिल्ली चली गईं, जहां उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर प्रिया ने आखिरकार अपने पांचवें प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली.
प्रिया कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार के सहयोग को दिया. उन्होंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं होती और कई बार मानसिक दबाव भी आता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ती रहीं.
पिता हैं रेलवे में टेक्नीशियन : प्रिया की मां सुजानती, पेशे से शिक्षिका हैं, ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की उपलब्धि पर बेहद गर्व है. उनके अनुसार प्रिया बचपन से ही पढ़ाई में होनहार रही है और आज उसकी मेहनत रंग लाई है. वहीं उनके पिता राम नारायण सिंह, जो रेलवे में टेक्नीशियन हैं, ने बताया कि बेटी की सफलता के बाद उन्हें हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. परिवार पर कई बार शादी का दबाव भी आया, लेकिन उन्होंने बेटी के सपनों को प्राथमिकता दी.
रितिका पाण्डेय ने लहराया परचम : नवादा जिले के हिसुआ निवासी संजय पाण्डेय की बेटी रितिका पाण्डेय ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 185वीं रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है. उनकी इस सफलता से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है.
पिता करते हैं थैला प्रिंटिंग का काम : मिली जानकारी के अनुसार, रितिका पाण्डेय का परिवार झारखंड के रांची में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है. उनके पिता संजय पाण्डेय थैला प्रिंटिंग का काम करते हैं और दुकानों से ऑर्डर लेकर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करते हैं. आर्थिक तंगी के कारण रितिका महंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकीं.
इसके बावजूद रितिका ने हार नहीं मानी और ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से घर पर ही रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जारी रखी. कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने UPSC परीक्षा में 185वीं रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया. रितिका की इस उपलब्धि से नवादा जिले के लोगों में खुशी की लहर है और लोग उन्हें बधाई देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं.
अभिनव अशोक ने बढ़ाया गोपालगंज का मान : गोपालगंज शहर के वार्ड नंबर 22 निवासी एक होनहार युवक ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में 247वीं रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है. मॉडल अस्पताल के एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक चौधरी का मेधावी बेटा अभिनव अशोक की सफलता की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जो छोटे शहरों से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने का सपना देखते हैं
बिहार से राजस्थान, फिर दिल्ली : दरअसल इस गौरवशाली उपलब्धि की नींव गोपालगंज में ही रखी गई थी. उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय ग्रेस पब्लिक स्कूल से प्राप्त की, जहां शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना. इसके बाद, उच्च शिक्षा के बेहतर अवसरों के लिए उन्होंने राजस्थान का रुख किया और अजमेर के विख्यात लॉर्ड मेयो कॉलेज से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की.
शैक्षणिक सफर यहीं नहीं रुका. मैट्रिक के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई पूरी की. इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद, उनका रुझान सिविल सेवाओं की ओर हुआ, जहां वे समाज और देश की व्यवस्था में सीधे योगदान दे सकें.
IPS से IAS का सफर : यह सफलता रातों-रात नहीं मिली, बल्कि निरंतर कठिन परिश्रम का परिणाम है. इससे पहले वर्ष 2023 में भी उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था, जब उन्होंने 693वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चयनित होने का गौरव पाया था. वर्तमान में, वे हैदराबाद स्थित नेशनल पुलिस एकेडमी में एक आईपीएस अधिकारी के रूप में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.
एक बार चयन होने के बाद भी उन्होंने अपनी रैंक सुधारने और प्रशासनिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए फिर से परीक्षा दी. इस बार 247वीं रैंक हासिल कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और इरादे मजबूत, तो सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है.
पिता चलाते हैं दवा दुकान, बेटा बना अफसर : जमुई के चकाई प्रखंड के नौआडीह पंचायत के बीचकोड़बा बाजार के होनहार लाल मुकेश वर्णवाल ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 465वीं रैंक हासिल कर जिले सहित पूरे प्रखंड का मान बढ़ाया है. मुकेश की यह कामयाबी न केवल उनके कड़े संघर्ष की कहानी कहती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है.
अपनी इस उपलब्धि को मुकेश ने बेहद भावुक अंदाज में स्वीकार किया. उन्होंने कहा मैंने तो बस यह सोचा था कि किसी भी रैंक के साथ मेरा नाम लिस्ट में आ जाए, लेकिन जब सफलता देखी तो खुशी का ठिकाना न रहा. मुकेश ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता राजकुमार वर्णवाल को दिया जो बीचकोड़बा बाजार में ही एक दवा की दुकान चलाते हैं.
''मैंने जिस मेहनत से परीक्षा दी वैसी मेहनत कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरे पिता ने जिस तरह का त्याग किया है, वह अविश्वसनीय है. यह उपलब्धि मेरे पिता और परिवार के अटूट समर्थन का परिणाम है.''- मुकेश वर्णवाल, UPSC के सफल अभ्यर्थी
मां के अधूरी सपने को बेटी ने किया पूरा : यूपीएससी में 649 रैंक लाने वाली किशनगंज की जूही दास ने अपनी मां की 30 साल पुराने अधूरे सपने को पूरा कर दिया. जूही की मां एडवोकेट अनिका दास तीन दशक पूर्व 1996 में यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुई थीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद यूपीएससी के सपने को अधूरा छोड़कर एडवोकेट बन गई और न्याय की लड़ाई लड़ने लगी. हालांकि अपनी बेटी को यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने को लेकर लगातार प्रेरणा देती रहीं. इसी का परिणाम हुआ कि आज उनकी बेटी यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो गई.
पिता का साया माथे से उठ जाना किसी भी बेटी के लिए सबसे बड़ा गम होता है. ऐसा ही कुछ दर्द जूही को मिला है. पिता का साया 13 फरवरी को अचानक जूही के माथे से उठ गया. इसी बीच यूपीएससी के इंटरव्यू का कॉल उन्हें आता है. 11 दिन के अंदर यानी 24 फरवरी को दिल्ली में उनका इंटरव्यू होता है. जिस दिन जूही इंटरव्यू दे रही थी, उस दिन पिता का श्राद्ध कार्य किशनगंज के आवास पर हो रहा था.
महिला अधिकारियों की लंबी उड़ान : लखीसराय में कार्यरत दो महिला पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठित UPSC परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया. अवर निर्वाचन पदाधिकारी स्मृति आनंद ने UPSC परीक्षा में अखिल भारतीय 368वीं रैंक प्राप्त की है, जबकि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रुचि सिंह ने 171वीं रैंक हासिल कर सफलता पाई है. जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने दोनों सफल अधिकारियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
''स्मृति आनंद और रुचि सिंह ने अपने परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर यह सफलता हासिल कर जिले की बेटियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है. आज महिलाएं प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, खेल समेत सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं. इन दोनों अधिकारियों की सफलता जिले की छात्राओं और युवतियों को बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी.''- मिथिलेश मिश्र, जिला पदाधिकारी, लखीसराय
ये भी पढ़ें :-
पिता IAS, बेटे को UPSC में 11वीं रैंक .. परीक्षा के समय पिता बेटे को ले जाते थे फिल्में दिखाने
UPSC के 20 टॉपर में बिहार के पांच सितारे, किसी को देखने में परेशानी तो किसी के पिता हैं किसान
बिहार की मोनिका श्रीवास्तव ने UPSC में हासिल की 16वीं रैंक, 2024 में भी पास कर चुकी हैं एग्जाम
न कोचिंग गए.. न आंखों की रोशनी है.. फिर भी बिहार के लाल ने क्रैक किया UPSC
UPSC Topper: जानिए कौन हैं राघव झुनझुनवाला, जिन्होंने UPSC में लाया 4th रैंक, बिहार के मुजफ्फरपुर से कनेक्शन