UPSC के 20 टॉपर में बिहार के पांच सितारे, किसी को देखने में परेशानी तो किसी के पिता हैं किसान

उज्जवल प्रियांक को दसवां स्थान : वहीं वैशाली के विदुपुर प्रखंड के उज्ज्वल प्रियांक ने दसवां स्थान प्राप्त कर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है. उज्जवल प्रियंक ने बताया कि 12वीं तक पढ़ाई उन्होंने पटना से की है और इसके बाद जयपुर से उन्होंने बीटेक किया है. यह उनका तीसरा अटेम्प्ट था और वह सफलता पाकर काफी प्रफुल्लित हैं. कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद उन्होंने यूपीएससी क्वालीफाई करने का लक्ष्य तय किया और जब लक्ष्य हासिल हुआ है तो काफी अच्छा लग रहा है.

उज्ज्वल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया और यूपीएससी के हर चरण के लिए अलग स्ट्रेटजी अपनायी. आज वह काफी खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें फिर से वही प्रक्रिया नहीं दोहरानी पड़ेगी जो पिछले दो अटेम्प्ट के बाद करनी पड़ी थी.

राघव झुनझुनवाला को चौथा स्थान : यूपीएससी की जारी मेरिट सूची में मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला ने ऑल इंडिया चौथा स्थान हासिल किया है. राघव झुनझुनवाला का यह तीसरा अटेम्प्ट था और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया है.

यशस्वी को 11 वां रैंक : वहीं छपरा के यशस्वी राजवर्धन ने 11वीं रैंक हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है. यशस्वी के पिता रजनीश सिंह खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं. वर्तमान में वह राज भवन में पोस्टेड है. यशस्वी की शुरुआती पढ़ाई पटना से ही हुई है और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे ने परिवार का मान बढ़ाया है. यशस्वी के पिता रजनीश सिंह बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर भारतीय सेवा में गए हैं और यशस्वी ने सीधे यूपीएससी में सफलता हासिल की है जिसके बाद उनके पैतृक गांव दिघवारा में लोगों में काफी माहौल देखा जा रहा है.

टॉप 20 की लिस्ट (ETV Bharat)

बेटियां भी पीछे नहीं : बिहार की बेटियां भी यूपीएससी में पीछे नहीं रही हैं और औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 16वीं रैंक प्राप्त की है. मोनिका 10वीं और 12वीं में भी राज्य में टॉप स्थान हासिल करने में सफल रही थी. 2016 में आईआईटी गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल कर कई कॉरपोरेट जॉब किये.

मोनिका श्रीवास्तव (ETV Bharat)

इसके बाद मोनिका श्रीवास्तव को सिविल सेवा में जाने की इच्छा हुई तो साल 2022 में बीएससी में छठा स्थान हासिल किया था और महिला श्रेणी में वह रैंक वन रही थी. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्वालीफाई कर इंडियन रेलवे सर्विसेज को ज्वाइन किया और अभी वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं. अब उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने का सपना साकार कर लिया है.

रवि ने दिव्यांगता को दी चुनौती : नवादा के रवि राज ने 20वां स्थान हासिल कर टॉप-20 की सूची में जगह बनाई है. इससे पहले रवि राज ने बीपीएससी में सफलता हासिल कर राजस्व सेवा अधिकारी के लिए चयनित हुए थे. इसके बाद रवि राज ने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 182 हासिल किया था. रविराज यूपीएससी 2025 की परीक्षा में 20वां स्थान हासिल करने के बाद जिले और राज्य का नाम रोशन किया है. रवि राज के पिता किसान हैं और काफी गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं.

रवि राज को मिठाई खिलाते हुए (ETV Bharat)

