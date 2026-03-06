ETV Bharat / state

UPSC में बूंदी के लाल का कमाल: सौरभ शर्मा ने RAS ठुकराया और 146वीं रैंक लाकर बने IAS

सौरभ शर्मा फिलहाल अहमदाबाद में पीएफ विभाग में अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं. उनकी उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है.

UPSC RESULT 2026
सौरभ शर्मा ने UPSC में 146वीं रैंक हासिल की (ETV Bharat Bundi)
रियाजुल हुसैन

बूंदी: राजस्थान के बूंदी जिले के लिए यह पल गर्व और गौरव से भरा है. जिले के प्रतिभाशाली युवा सौरभ शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में ऑल इंडिया 146वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे बूंदी जिले का नाम देशभर में रोशन किया है. चार वर्षों की कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प और लक्ष्य के प्रति अडिग विश्वास ने आखिरकार उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया, जिसका सपना उन्होंने देखा था. सौरभ की इस सफलता के बाद उनके घर में खुशी और जश्न का माहौल है. रिश्तेदार, मित्र और शुभचिंतक लगातार बधाइयां देने पहुंच रहे हैं. परिवार के बुजुर्गों की आंखों में गर्व के आंसू हैं. खासकर उनके दादा दिनेश कुमार और दादी राज्यश्री शर्मा के लिए यह पल किसी सपने के सच होने जैसा है.

चार साल की मेहनत आज रंग लाई: सौरभ के दादा अधिवक्ता दिनेश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि अचानक नहीं आई है. इसके पीछे सौरभ की वर्षों की तपस्या और मेहनत छिपी है. उन्होंने कहा कि सौरभ पिछले चार साल से लगातार तैयारी कर रहा था. उसने दिन-रात मेहनत की है. हमें शुरू से ही विश्वास था कि वह एक दिन जरूर आईएएस बनेगा. आज उसने ऑल इंडिया 146वीं रैंक लाकर बूंदी जिले और पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है. दादा ने गर्व के साथ बताया कि संभवतः सौरभ शर्मा बूंदी जिले से पहले आईएएस अधिकारी बने हैं. यह उपलब्धि पूरे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

सुनिए क्या बोले सौरभ के दादा- दादी (ETV Bharat Bundi)

दादी बोली सपना केवल आईएएस का था: सौरभ की दादी सेवानिवृत्त अध्यापिका राज्यश्री शर्मा ने बताया कि सौरभ की सफलता उसके दृढ़ संकल्प का परिणाम है. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब सौरभ का चयन आरएएस (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) में हो गया था, लेकिन उसने उस पद को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया. दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने उससे कहा था कि आरएएस भी बहुत अच्छी सेवा है, लेकिन उसने साफ कहा ‘मुझे केवल आईएएस ही बनना है.' उसने कहा कि उसका लक्ष्य सिर्फ आईएएस है और वह उसी के लिए प्रयास करेगा. उन्होंने बताया कि सौरभ ने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया. दादा दिनेश कुमार ने बताया कि हमारे परिवार में शिक्षा को हमेशा सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है. सौरभ बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था.

पढ़ाई और करियर की मजबूत नींव: दादी राज्यश्री ने बताया कि सौरभ की शिक्षा भी उतनी ही मजबूत रही है. उन्होंने जोधपुर से एमकॉम और सीए की पढ़ाई की और इसके बाद लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए. वर्तमान में सौरभ अहमदाबाद में पीएफ विभाग में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और यूपीएससी की कठिन परीक्षा की तैयारी में लगे रहे. उन्होंने बताया कि सौरभ रोजाना कई-कई घंटे पढ़ाई करते थे और अपने लक्ष्य को लेकर बेहद गंभीर थे.

UPSC RESULT 2026
सौरभ के दादा-दादी और माता-पिता (ETV Bharat Bundi)

परिवार में शिक्षा का माहौल: सौरभ की सफलता के पीछे उनके परिवार का शैक्षणिक वातावरण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. दादा दिनेश कुमार पेशे से अधिवक्ता हैं, दादी राज्यश्री शर्मा के सेवानिवृत्त अध्यापिका है, पिता डॉ. मिलिंद्र कुमार शर्मा जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी माता कुमुद शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं. ऐसे शिक्षित और प्रेरणादायक माहौल में पले-बढ़े सौरभ ने हमेशा पढ़ाई और अनुशासन को प्राथमिकता दी.

बूंदी के युवाओं के लिए प्रेरणा: सौरभ शर्मा की यह सफलता बूंदी जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है. छोटे शहर से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना यह साबित करता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. पारिवारिक सदस्य सत्यवान शर्मा ने बताया कि सौरभ की उपलब्धि से बूंदी जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमक उठा है. अब यहां के युवा भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे. सौरभ के आईएएस बनने की खबर जैसे ही बूंदी पहुंची, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया और मिठाइयां बांटी गईं.

