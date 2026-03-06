ETV Bharat / state

UPSC RESULT 2025; हापुड़ की शिवानी त्यागी ने प्रयागराज में रहकर की तैयारी, 807वीं रैंक हासिल की

हापुड़ की शिवानी त्यागी ने 807वीं रैंक हासिल की ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) रिजल्ट 2025 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. हापुड़ की रहने वाली शिवानी त्यागी ने 807वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. शिवानी प्रयागराज में अपनी बहन के पास रहकर तैयारी करती थीं. पिता हृदेश त्यागी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं. 'माता को देती हैं सफलता का पूरा श्रेय' : शिवानी त्यागी ने बताया कि यह लास्ट अटेम्प्ट था. एनसीआर में ही मीनू त्यागी के पति राहुल सिंह भी रेलवे में अधिकारी हैं. शिवानी त्यागी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता को देती हैं. वह बताती हैं कि माता के बाद सफलता का यह क्रेडिट बहन को जाता है. हर तरीके से परिवार ने सपोर्ट किया. हापुड़ की शिवानी त्यागी ने 807वीं रैंक हासिल की (Video credit: ETV Bharat)