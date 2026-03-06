ETV Bharat / state

UPSC RESULT 2025; हापुड़ की शिवानी त्यागी ने प्रयागराज में रहकर की तैयारी, 807वीं रैंक हासिल की

बहन मीनू त्यागी बताती हैं कि इस बार मुझे पूरा भरोसा था कि शिवानी यूपीएससी क्रैक कर ले जाएगी.

हापुड़ की शिवानी त्यागी ने 807वीं रैंक हासिल की
हापुड़ की शिवानी त्यागी ने 807वीं रैंक हासिल की (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) रिजल्ट 2025 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. हापुड़ की रहने वाली शिवानी त्यागी ने 807वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. शिवानी प्रयागराज में अपनी बहन के पास रहकर तैयारी करती थीं. पिता हृदेश त्यागी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं.

'माता को देती हैं सफलता का पूरा श्रेय' : शिवानी त्यागी ने बताया कि यह लास्ट अटेम्प्ट था. एनसीआर में ही मीनू त्यागी के पति राहुल सिंह भी रेलवे में अधिकारी हैं. शिवानी त्यागी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता को देती हैं. वह बताती हैं कि माता के बाद सफलता का यह क्रेडिट बहन को जाता है. हर तरीके से परिवार ने सपोर्ट किया.

हापुड़ की शिवानी त्यागी ने 807वीं रैंक हासिल की (Video credit: ETV Bharat)

'मेहनत बेकार नहीं जाएगी' : उन्होंने बताया कि कभी हार नहीं मानी. कहा कि सबसे पहले अपना गोल सेट करें और उसके लिए जी जान लगा दें. भले ही उसमें टाइम लगेगा लेकिन, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और सफलता रंग लाएगी. अभिभावकों को चाहिए कि जब तक बच्चा या बच्ची पढ़ रही है तब तक उसे सपोर्ट करें. उन्होंने बताया कि इस सफलता का इंस्पिरेशन सिस्टर हैं और इन्हीं की वजह से आज यहां तक पहुंच पाए हैं.

'मेहनत से अपॉर्चुनिटी मिली' : बहन मीनू त्यागी बताती हैं कि इस बार मुझे पूरा भरोसा था कि शिवानी यूपीएससी क्रैक कर ले जाएगी. इस बात की बहुत खुशी है कि आज उसकी मेहनत से उसको यह अपॉर्चुनिटी मिली है. यह ऐसी परीक्षा है जिसमें एक या दो बार में किसी भी कैंडिडेट की कैपेबिलिटी चेक नहीं की जा सकती.

योजनाबद्ध तरीके से करती थी परीक्षा की तैयारी : इस प्रकार की परीक्षाओं में बस लगे रहना पड़ता है. थोड़ा सा कैंडिडेट और फैमिली के लिए तकलीफ होती है, क्योंकि इसकी जर्नी लंबी होती है. पहले शिवानी कोचिंग करती थी. इसके बाद वह फुल टाइम सेल्फ स्टडी करने लगी. योजनाबद्ध तरीके से शिवानी परीक्षा की तैयारी करती थी और उसका रिजल्ट सामने आया.

यह भी पढ़ें : UPSC Result 2025: बेटियों ने फिर बढ़ाया यूपी का मान, आस्था जैन ने टॉप टेन में बनाया स्थान

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
UPSC RESULT 2025
UPSC RESULT
SHIVANI TYAGI
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.