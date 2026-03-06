ETV Bharat / state

UPSC Result 2025: शामली की आस्था जैन ने बढ़ाया यूपी का मान, हासिल किया नौवां स्थान

लखनऊ/मेरठ: UPSC रिजल्ज 2025 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. टॉप टेन में पहले स्थान पर अनुज अग्निहोत्री हैं. यूपी से इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है. शामली जिले की आस्था जैन ने नौवें स्थान को हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है. वहीं पूरे रिजल्ट की बात करें तो इस बार सफल 958 उम्मीदवारों में 317 सामान्य वर्ग से हैं , 104 EWS, 3306 OBC , 158 SC, 73 ST वर्ग के हैं.

टॉप-10 में शामिल दूसरे सफल अभ्यर्थियों की बात करतें तो अनुज के बाद दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे स्थान पर एकांश धुल हैं. जबकि राघव झुनझुनवाला ने चौथा स्थान हासिल किया है. वहीं इशान भटनागर पांचवें पायदान पर हैं. वहीं छठे स्थान पर जिनिया अरोरा, सातवें पर एआर राजा मोहाइदीन, आठवें स्थान पर प्रकाश सेक्रेट्री, नौवें स्थान पर आस्था जैन और दसवें स्थान पर उज्जव प्रियांक हैं.

upsc रिजल्ट 2025 (Photo Credit; upsc)

पुलकिता ने हासिल किए 828वीं रेंक

वहीं मेरठ की पुलकिता ऊर्फ मुस्कान ने भी यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है. शहर के कंकरखेड़ा में पुलकित्ता का परिवार रहता है. पुलकिता पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. कोलकाता के रिश्ते के मामा चतर सिंह जाटव ने बताया कि वह बेहद ही मेहनती हैं और पुलकिता के पिता गजेटेड अधिकारी के पद से रिटायर्ड हैं. परिवार में माता-पिता और दो बहने हैं दूसरी बहन उनसे छोटी हैं.