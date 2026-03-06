ETV Bharat / state

UPSC RESULT 2025; रायबरेली के विमल कुमार ने 107वीं और दिव्या श्रीवास्तव ने हासिल की 418वीं रैंक

विमल कुमार के पिता करते हैं मजदूरी, दिव्या के पिता इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल.

विमल कुमार और दिव्या श्रीवास्तव
विमल कुमार और दिव्या श्रीवास्तव (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 9:54 PM IST

रायबरेली : UPSC रिजल्ट 2025 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. रायबरेली जिले के दो होनहारों ने बाजी मारी है. रायबरेली के विमल कुमार और बछरावां की रहने वाली दिव्या श्रीवास्तव ने प्रदेश का मान बढ़ाया है.

विमल कुमार गांव में खुशी का माहौल : वहीं रायबरेली जिले के खींरो ब्लॉक के चांदेमऊ गांव निवासी विमल कुमार ने शानदार सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया 107वीं रैंक प्राप्त की है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. परिणाम घोषित होते ही चांदमऊ गांव में बधाई देने वालों का तांता लग गया. परिजनों और क्षेत्रवासियों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की. ग्रामीणों का कहना है कि विमल कुमार की यह सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

विमल कुमार के भाई अजीत कुमार ने बताया कि उनके पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी किया करते थे. वे भी रायबरेली में मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई विमल ने कड़ा संघर्ष करते हुए यह सफलता हासिल की है. विमल कुमार ने बताया कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालय चांदमऊ से प्रारम्भिक पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने नवोदय विद्यालय महराजगंज से पढ़ाई की. यहां कक्षा दस तक पढ़े.

इसके बाद आईआईटी दिल्ली में उन्होंने बीटेक किया. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की. उन्होंने बताया कि रायबरेली में रहकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की. 2021 से 2025 तक उन्होंने प्रयास किया. कोरोना काल में बिना किसी कोंचिंग के उन्होंने तैयारी की. चार बार उन्होंने प्रयास किया. चौथी बार वह इंटरव्यू तक पहुंचे. लेकिन, अबकी पांचवीं बार वह यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर किये. इस बार उनकी 107वीं रैंकिंग आई है. उन्होंने बताया कि नियमित पढ़ाई व समय आपको सफलता जरूर देता है.


दिव्या श्रीवास्तव ने हासिल की 418वीं रैंक : बछरावां स्थित गांधी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर तैनात अरुण कुमार श्रीवास्तव की बेटी दिव्या श्रीवास्तव (32) ने यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंक में 418वां स्थान हासिल किया है. दिव्या श्रीवास्तव के भाई आकाश ने बताया कि इससे पहले उनकी बहन ने पांच बार यूपीएससी अटेम्प्ट दिया. पिछली बार उनका इंटरव्यू तक का सफर रहा, लेकिन इस बार उनका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया.

भाई आकाश ने बताया कि यह सब उनके माता-पिता के आशीर्वाद व बहन की नियमित पढ़ाई से संभव हुआ है. दिव्या के यूपीएससी पास करने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई है. दिव्या के भाई आकाश ने बताया कि उनकी बहन ने हाईस्कूल रायबरेली के लखनऊ पब्लिक स्कूल से किया था.

इसके बाद वह इंटर के लिए लखनऊ की एलपीएस ब्रांच में पढ़ने के लिए चली गई. यहां से वह दिल्ली गई और वहां इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की लगातार तैयारी की. पिछली पांच अटेम्प्ट में असफल रहने के बावजूद अंतिम छठवें अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर दिया.

