UPSC RESULT 2025; प्राची पंवार ने पिता की ख्वाहिश को बनाया अपना सपना, तीन बार असफल होने पर भी नहीं मानी हार
मेरठ जिले की प्राची पंवार ने चौथे अटेम्प्ट में 59वीं रैंक लाकर सफलता हासिल की है.
Published : March 7, 2026 at 4:18 PM IST
मेरठ : UPSC-2025 सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए. देश भर में 59वीं रैंक पाने वाली मेरठ जिले की प्राची पंवार ने चौथे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है. प्राची पंवार के पिता राकेश पंवार लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में ही बतौर क्लर्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं. मूलरूप से जिले के गांव रानी नगला के रहने वाले हैं. प्राची की मां हाउसवाइफ हैं, जबकि घर में एक छोटा भाई है. माधव पंवार जिन्होंने अभी ग्रेजुशन किया है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब वह भी करने का मन बना चुके हैं.
लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया : ईटीवी भारत ने प्राची पंवार से बात की. वह बताती हैं कि उनके पिता का यह सपना था कि वह यूपीएससी की परीक्षा दें और सफल हों. पिता के इस सपने को उन्होंने अपना सपना बना लिया. वह कहती हैं कि शुरुआत जब की तो बहुत कुछ मालूम ही नहीं था कि कैसे करना है और क्या क्या करना है? लेकिन, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो फिर गंभीरता से इस सपने को पूरा करने के लिए विचार किया.
'8 से 9 महीने दिल्ली में कोचिंग की' : वह बताती हैं कि सबसे पहले 8 से 9 महीने दिल्ली में कोचिंग ली, उसके बाद अपने घर मेरठ में आकर सेल्फ स्टडी की. प्राची पंवार ने बताया कि उनकी 12वीं तक की पढ़ाई मेरठ में ही हुई है. उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई की. उसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज से पहले पॉलिटिकल विषय में ऑनर्स किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा किया.
'2022 में यूपीएससी की परीक्षा देने का मन बनाया' : इस दौरान 2022 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा देने का मन बनाया और तब मेरठ से ही एमए किया. इसी बीच उन्होंने यूजीसी नेट क्लियर हो गया तो, पीएचडी भी अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से ही करेंगी. वह कहती हैं कि पॉलिटिकल साइंस उनका पहले से ही प्रिय विषय रहा है. ऐसे में उन्होंने ऑप्शनल के तौर पर भी यूपीएससी में इसी विषय को चुना. प्राची पंवार कहती हैं कि जब उन्होंने यूपीएससी की पहली बार 2022 में परीक्षा दी थी तो, उन्होंने सिर्फ कोचिंग की थी, अलग से उनकी कोई तैयारी नहीं थी. दूसरी बार UPSC-2023 परीक्षा दी तो प्री भी क्लियर नहीं हुआ था.
'पर्सनल च्वाइस इंडियन फॉरेन सर्विसेज' : वह बताती हैं कि तीसरे अटेंप्ट में इंटरव्यू भी दिया. लेकिन, इंटरव्यू में नंबर कम रह गए. वह कहती हैं कि अगर फाइनल में 2024 यूपीएससी परीक्षा में उनका हो भी जाता तो वह अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए यूपीएससी परीक्षा देतीं. इस बार जब उन्होंने परीक्षा दी तो सफलता मिल गई. प्राची पंवार का कहना है कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 59वीं है तो निश्चित ही उन्हें IAS भी मिल ही जाता, लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनल च्वाइस इंडियन फॉरेन सर्विसेज (indian foreign service) है.
'असफलताओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए' : वह बताती हैं कि उन्हें ट्रैवल करना और डिफरेंट कल्चर परंपराओं, खान-पान और लोगों की जीवनशैली को गहराई से अनुभव करना और समझना बहुत पसंद है, इसलिए भी आईएफएस चुनना चाहती हैं. प्राची ने कहा कि युवाओं को असफलताओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए. मां कविता का कहना है कि उनकी बेटी ने बहुत मेहनत की है और बस यही चाहते हैं कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे और पूरी ईमानदारी से देश की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिले उसे अच्छी तरह से निभाए.
राज्यमंत्री ने दी बधाई : यूपीएससी में सफलता के बाद लगातार लोग बधाइयां देने पहुंच रहे हैं. इसी दौरान प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर भी बधाई देने पहुंचे. उन्होंने कहा कि सामान्य परिवारों के बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्राची ने भी अपनी मेहनत के बल पर सफलता पाई है. बड़ी बातें है कि कई बार असफलता से भी ये बेटी विचलित नहीं हुई, जो कि किसी भी ऐसे युवा के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह है.
