पिता चलाते हैं करियाना की दुकान, बेटे ने पास की यूपीएससी की परीक्षा, लवकेश ने हासिल की 488वीं रैंक

करनाल: मुनक गांव निवासी लवकेश ने चौथे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की है. लवकेश ने 488वीं रैंक हासिल की. बता दें कि लवकेश के पिता के दिल में छेद है. उनकी मां अकसर बीमार रहती हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इसलिए लोकेश पढ़ाई के लिए फाइनेंस पर पैसे लिए. अब चौथे प्रयास में लवकेश ने यूपीएससी क्लियर की है. करियाना की दुकान चलाते हैं लवकेश के पिता: लवकेश के पिता राजेश गांव में ही करियाना की छोटी सी दुकान चलाते हैं. इसी दुकान से पूरे परिवार का गुजारा चलता है. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. इसलिए लवकेश पिता की दुकान में रहकर ही पढ़ाई करता था, ताकि दुकान भी चलती रहे और लवकेश की पढ़ाई भी. कई बार दुकान पर पिता के साथ-साथ लवकेश की मां या फिर उनकी बहनें भी बैठती थीं. ताकि घर का खर्च निकल सके. पिता चलाते हैं करियाना की दुकान, बेटे ने पास की यूपीएससी की परीक्षा (Etv Bharat) कमरे और दुकान पर बैठकर पढ़ाई करता था पढ़ाई: लवकेश का घर छोटा है. कमरे की दीवारों पर पलस्तर तक नहीं हुआ है. इसी छोटे से कमरे में बैठकर और पिता की दुकान में बैठकर लवकेश ने पढ़ाई की है. परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के चलते बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च के लिए पिता राजेश को कई बार कर्ज भी लिया. फाइनेंस पर पैसे लेकर बच्चों की परीक्षा की तैयारी और फॉर्म भरने जैसे खर्च पूरे किए. इन सब के बावजूद लवकेश ने हार नहीं मानी, परिवार ने भी कभी लवकेश को पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कहा. पिता को अपने बेटे की मेहनत और लगन पर भरोसा था.