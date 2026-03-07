ETV Bharat / state

UPSC रिजल्ट 2025: हरिद्वार के आर्यन सिंह ने हासिल की 104वीं रैंक, शेयर की सक्सेस स्टोरी

आर्यन सिंह आखिर सिविल सर्विस में ही क्यों जाना चाहते थे, इस सवाल के जवाब में आर्यन सिंह ने कहा कि जो वो सोचते है, उन्हें वो सिविल सर्विस में इंप्लीमेंट कर सकते है. इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का रास्ता चुना.

हरिद्वार: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में उत्तराखंड के कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें एक है हरिद्वार जिले के रहने वाले आर्यन सिंह. आर्यन सिंह की यूपीएससी में 104वीं रैंक आई है. ईटीवी भारत ने भी आर्यन सिंह से बात की और उनका अनुभव जाना.

23 साल के आर्यन सिंह यूपीएससी की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों का क्या सुझाव देना चाहते है, ताकि वो भी भविष्य में अपना सपना पूरा कर सके. इसी पर आर्यन सिंह ने कहा कि यूपीएससी का एग्जाम पास करना आसान नहीं है. इसीलिए प्रेशर तो रहेगा ही. उस प्रेशर को कम करने के लिए आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बीता सकते है. कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते है, ताकि प्रेशर कम किया जा सके और कभी भी ओवरथिंक मत करो.

आर्यन सिंह ने बताया कि वो दिन में अधिकतर पढ़ाई ही करते है. उसके बाद जो समय बचता है उसमें वो फिजिकल एक्टिविटी करते है, जैसे खेलना या फिर अन्य कोई इस तरह की एक्टिविटी. आर्यन सिंह एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते है, जहां पर बहुत ज्यादा ससाधन नहीं होते है. ऐसे में उन्होंने कैसे तैयारी की. इस पर आर्यन सिंह का कहना है कि वो खुद एक सरकारी कॉलेज से पासआउट है. यूपीएससी की तैयारी के लिए एक से एक महंगे कोचिंग सेंटर है, जिनकी फीस भी लाखों में होती है, लेकिन यदि आप कुछ सीख नहीं रहे हो तो महंगे कोर्स लेकर भी कुछ नहीं होगा. जरूरी ये है कि हम कहा से सीख सकते है, उसी पर फोक्स किया जाए.

UPSC में उत्तराखंड के 'गौरव'

शाम्भवी तिवारी, 46वीं रैंक, किच्छा

मीनल नेगी, 66वीं रैक, टिहरी

अनुज पंत, 69 वीं रैंक, चंपावत

आर्यन कुमार सिंह,104वीं रैंक, हरिद्वार

आदित्य पाठक, 189वीं रैंक, बेरीनाग

तुषार चौहान, 216वीं रैंक बहादराबाद

अनुप्रिया राय, 258वीं रैंक, लोहाघाट

ऋषभ नौटियाल, 552वीं रैंक, उत्तरकाशी

देवेश आर्या, 656वीं रैंक, खटीमा

फैरूज फातिमा, 708 वीं रैक, पिरान कलियर

पढ़ें---