अलीगढ़ के प्रतीक मुद्गल को UPSC में मिली 54वीं रैंक, पहले ही प्रयास में पाई सफलता, जानिए क्या है केरल कनेक्शन

प्रतीक का कुछ समय पहले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन भी हो गया था, लेकिन उन्होंने वह नौकरी ज्वाइन नहीं की.

प्रतीक मुद्गल ने पहले ही प्रयास में पाई सफलता. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:16 PM IST

अलीगढ़ : अतरौली क्षेत्र के गनियावाली गांव के रहने वाले प्रतीक मुद्गल ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSE) की सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. प्रतीक ने अपने पहले ही प्रयास में देशभर में 54वीं रैंक प्राप्त की है. जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव में जश्न का माहौल है और लोगों का घर पर बधाई देने के लिए तांता लग गया.

प्रतीक मुद्गल की प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के सेंट फिडेलिस स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2024 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे प्रतीक ने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य पहले ही तय कर लिया था. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की.

दिलचस्प बात यह है कि प्रतीक का कुछ समय पहले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन भी हो गया था, लेकिन उन्होंने वह नौकरी ज्वाइन नहीं की. उनका कहना था कि उनका सपना सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करना है. इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने पूरी लगन से तैयारी जारी रखी. प्रतीक ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए दर्शनशास्त्र विषय को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना.

उन्होंने बताया कि इस विषय की तैयारी के लिए उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया. उन्हें केरल के एक दर्शनशास्त्र के विद्वान से मार्गदर्शन मिला, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने इस विषय को चुना और स्वाध्याय के माध्यम से तैयारी की. प्रतीक का कहना है कि यह उनका पहला प्रयास था और उन्हें उम्मीद थी कि वह टॉप टेन में स्थान हासिल करेंगे. हालांकि परिणाम में 54वीं रैंक मिलने के बावजूद उन्हें इस बात की खुशी है कि उनका नाम पहली सूची में शामिल रहा.

प्रतीक के पिता विजय मुद्गल अलीगढ़ बार काउंसिल के पूर्व सेक्रेटरी हैं. जैसे ही बेटे की सफलता की खबर मिली, परिवार में खुशी का माहौल बन गया. उनके चाचा और ग्राम प्रधान प्रशांत मुद्गल ने गनियावाली गांव में मिठाई बांटकर लोगों के साथ खुशी साझा की. प्रतीक अपने परिवार में दो बहनों के बीच इकलौते भाई हैं.

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में अलीगढ़ बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जिसमें प्रतीक के पिता विजय मुद्गल भी मौजूद थे. इसी दौरान जैसे ही बेटे की सफलता की खबर मिली, मंच पर मौजूद पदाधिकारियों ने उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया. कार्यक्रम में जिला जज समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे.

वहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी के चार विद्यार्थियों ने भी यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. इनमें नाजिया परवीन को 478वीं रैंक, गुलफिजा को 535वीं, यासिर अहमद भट्टी को 811वीं और शहीद राजा खान को 955वीं रैंक मिली है. उनकी इस उपलब्धि पर एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

