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अगर आप भी देने जा रहे यूपीएससी प्रीलिम्स, तो जान लीजिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से ये टिप्स

भविष्य के आईएएस अधिकारियों ने बताए सफलता के मंत्र, कम समय में नया नहीं पढ़ें, पढ़े हुए को करें रिवाइज, खुद पर रखें भरोसा

यूपीएससी प्रीलिम्स 24 मई को, अंतिम दिनों में तैयारी के लिए टिप्स
यूपीएससी प्रीलिम्स 24 मई को, अंतिम दिनों में तैयारी के लिए टिप्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 3:18 PM IST

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नई दिल्ली: गर्मी की छुट्टियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है. इसी क्रम में नीट यूजी परीक्षा का आयोजन हो चुका है. वहीं यूपीएससी प्रीलिम्स, सीयूईटी यूजी और जेईई एडवांस्ड का आयोजन होना बाकी है. ऐसे में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तैयारी में जुटे हैं. साथ ही, यूपीएससी इस समय ट्रेंडिंग में भी चल रहा है. दिल्ली के मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग इलाके यूपीएससी कोचिंग के हब हैं. ईटीवी भारत ने 24 मई को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 2025 में यूपीएससी के लिए सेलेक्ट हो चुके कैंडिडेट्स से बात की.

यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले सुमित दिनकर ने बताया कि अब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं. इसलिए सिर्फ वही पढ़ें जो आप पढ़ चुके हैं. उस पर ट्रस्ट करें. इतने कम समय में सबसे बड़ी बात होती है अपने आप पर भरोसा करने की. अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट रखिए, जितने आपने टेस्ट दिए हैं अब उन टेस्ट को रिवाइज करिए. अब परीक्षा में कम समय है तो यह टाइम आपका रिवीजन का समय है. अब नई चीज पढ़ने का समय नहीं है.

पढ़े हुए को करें रिवाइज: आप फिर से टेस्ट रिवाइज कीजिए और उनमें यह मत देखिए कि आपके मार्क्स कितने आए हैं. बस आप यह देखिए कि आप नए-नए कांसेप्ट को कितना क्लियर कर पाए हैं. मैं ऐसे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूं जो मुझे आते नहीं थे जिनमें मैंने ट्रिक्स लगाई है, अपना एप्टीट्यूड लगाया है और उससे वह सॉल्व हुए हैं. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. परीक्षा के पहले अपने आप को शांत रखें. अपने आप को खुश रखिए और सही समय पर सोना शुरू करें. नींद पूरी लें, जो अपनी दिनचर्या है उसको सही से फॉलो करें. इन सभी चीजों से परीक्षा के समय आपको बहुत मदद मिलेगी.

खुद पर रखें पूरा भरोसा: परीक्षा की तैयारी के लिए सभी लोग साल भर जान लगा चुके हैं. बस अब समय है कि अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है. कम समय में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और एनसिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वह यूपीएससी सबसे ज्यादा होते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को हम रिवाइज करें. उनको पढ़े तो हमको परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में मदद मिल सकती है. इन प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करें. इन प्रश्नों को आप छोड़िए मत. यही सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं. कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रश्न होते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए. कॉन्फिडेंट रहें और कोई दबाव महसूस ना करें.

इसी तरह एक अन्य सफल कैंडिडेट राहुल सहगल ने बताया कि परीक्षा के अंतिम समय में बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए. आराम से रिवीजन करना चाहिए. आपने जो पढ़ लिया है उसको रिपीट करना चाहिए. उन्होंने बताया कि मैंने अपनी तैयारी सीपीडब्ल्यूडी में इंजीनियरिंग की जॉब करते हुए की. पहले अटेम्प्ट में तो मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में और दूसरे अटेम्प्ट में मेरा आईआरएस में सिलेक्शन हुआ था. लेकिन, उससे संतुष्टि नहीं मिली तो मैंने जॉब के साथ तैयारी जारी रखी और तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया.

यश्वी जैन ने बताया कि 2023 से तैयारी शुरू की थी. उस टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था. मैं दिल्ली की रहने वाली हूं. मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी. अब ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी चल रही है. अगस्त में हमें ट्रेनिंग के लिए लबासना मसूरी में बुलाया जाएगा. यश्वी ने बताया कि यह उनका सेकंड अटेम्प्ट था, जिसमें उनको सफलता मिली. फर्स्ट टाइम तो मेंस तक पहुंची थी.

यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता पाने के टिप्स : दिल्ली की एक कोचिंग के संचालक ने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए इंपॉर्टेंट यह होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन यूपीएससी के हिसाब से होनी चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वह चीज पढ़ रहे हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा तो है लेकिन एग्जाम से परे है. एग्जाम फोकस स्टडी करना है और कोचिंग में पढ़ाई करने के साथ-साथ घर में कैसे पढ़ना है इसका भी ध्यान देना जरूरी है. क्लास को रिवाइज कब करना है. टेस्ट कैसे देना है इन सब बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है. टेक्स्ट कैसे लिखना है उसमें मेंटरशिप का पार्ट होता है. यह सब बातें ध्यान रखने की जरूरत होती है.

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