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अगर आप भी देने जा रहे यूपीएससी प्रीलिम्स, तो जान लीजिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से ये टिप्स

नई दिल्ली: गर्मी की छुट्टियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है. इसी क्रम में नीट यूजी परीक्षा का आयोजन हो चुका है. वहीं यूपीएससी प्रीलिम्स, सीयूईटी यूजी और जेईई एडवांस्ड का आयोजन होना बाकी है. ऐसे में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तैयारी में जुटे हैं. साथ ही, यूपीएससी इस समय ट्रेंडिंग में भी चल रहा है. दिल्ली के मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग इलाके यूपीएससी कोचिंग के हब हैं. ईटीवी भारत ने 24 मई को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 2025 में यूपीएससी के लिए सेलेक्ट हो चुके कैंडिडेट्स से बात की.

यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले सुमित दिनकर ने बताया कि अब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं. इसलिए सिर्फ वही पढ़ें जो आप पढ़ चुके हैं. उस पर ट्रस्ट करें. इतने कम समय में सबसे बड़ी बात होती है अपने आप पर भरोसा करने की. अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट रखिए, जितने आपने टेस्ट दिए हैं अब उन टेस्ट को रिवाइज करिए. अब परीक्षा में कम समय है तो यह टाइम आपका रिवीजन का समय है. अब नई चीज पढ़ने का समय नहीं है.

पढ़े हुए को करें रिवाइज: आप फिर से टेस्ट रिवाइज कीजिए और उनमें यह मत देखिए कि आपके मार्क्स कितने आए हैं. बस आप यह देखिए कि आप नए-नए कांसेप्ट को कितना क्लियर कर पाए हैं. मैं ऐसे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूं जो मुझे आते नहीं थे जिनमें मैंने ट्रिक्स लगाई है, अपना एप्टीट्यूड लगाया है और उससे वह सॉल्व हुए हैं. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. परीक्षा के पहले अपने आप को शांत रखें. अपने आप को खुश रखिए और सही समय पर सोना शुरू करें. नींद पूरी लें, जो अपनी दिनचर्या है उसको सही से फॉलो करें. इन सभी चीजों से परीक्षा के समय आपको बहुत मदद मिलेगी.

खुद पर रखें पूरा भरोसा: परीक्षा की तैयारी के लिए सभी लोग साल भर जान लगा चुके हैं. बस अब समय है कि अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है. कम समय में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और एनसिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वह यूपीएससी सबसे ज्यादा होते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को हम रिवाइज करें. उनको पढ़े तो हमको परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में मदद मिल सकती है. इन प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करें. इन प्रश्नों को आप छोड़िए मत. यही सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं. कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रश्न होते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए. कॉन्फिडेंट रहें और कोई दबाव महसूस ना करें.