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UPSC PT Exam 2026: रांची में 36 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 आज रविवार को देशभर में आयोजित हो रही है. देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. इस वर्ष देशभर से कुल 8,19,372 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

कुल 83 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित

परीक्षा के लिए देश में कुल 83 केंद्र बनाए गए हैं. इनमें भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में हाल ही में जोड़े गए नए परीक्षा केंद्र भी शामिल हैं. UPSC की ओर से इस वर्ष कुल 933 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 180 पद, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 150 पद और भारतीय विदेश सेवा (IFS) के 40 पद शामिल हैं. इसके अलावा बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए 33 पद आरक्षित किए गए हैं.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

राजधानी रांची में परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है. शहर में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए हर केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. केंद्रों के बाहर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

दो पालियों में परीक्षा आयोजित

परीक्षा दो पालियों में आयोजित हो रही है. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित है. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया था. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रवेश दिया गया. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर आने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है.