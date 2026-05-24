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UPSC PT Exam 2026: रांची में 36 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची में कुल 36 परीक्षा केंद्रों UPSC प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई है.

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परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 12:42 PM IST

3 Min Read
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रांची: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 आज रविवार को देशभर में आयोजित हो रही है. देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. इस वर्ष देशभर से कुल 8,19,372 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

कुल 83 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित

परीक्षा के लिए देश में कुल 83 केंद्र बनाए गए हैं. इनमें भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में हाल ही में जोड़े गए नए परीक्षा केंद्र भी शामिल हैं. UPSC की ओर से इस वर्ष कुल 933 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 180 पद, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 150 पद और भारतीय विदेश सेवा (IFS) के 40 पद शामिल हैं. इसके अलावा बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए 33 पद आरक्षित किए गए हैं.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

राजधानी रांची में परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है. शहर में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए हर केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. केंद्रों के बाहर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

दो पालियों में परीक्षा आयोजित

परीक्षा दो पालियों में आयोजित हो रही है. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित है. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया था. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रवेश दिया गया. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर आने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है.

रांची जिला प्रशासन ने परीक्षा को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. यह आदेश सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी है. आदेश के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी. साथ ही लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और किसी भी प्रकार की शोर-शराबे वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं. वहीं, परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास का माहौल देखा जा रहा है. कई अभ्यर्थी सुबह से ही केंद्रों पर पहुंचने लगे थे. प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद अब उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला है.

UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है. सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. अभ्यर्थी समय से परीक्षा केंद्र पहुंचें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की अपील की गई है.

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