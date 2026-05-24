ETV Bharat / state

UPSC प्रीलिम्स 2026: इतिहास से लेकर करंट अफेयर्स तक, परीक्षा हॉल से निकलते ही छात्रों ने बताया कैसा था पेपर?

UPSC प्रीलिम्स 2026 परीक्षा देने जाते अभ्यर्थी ( ETV Bharat )