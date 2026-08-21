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रांची में UPSC मुख्य परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

यूपीएससी मुख्य परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद परीक्षार्थी और सुरक्षाकर्मी ( ईटीवी भारत )

रांची: देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 शुक्रवार से शुरू हो गई. रांची में भी परीक्षा के लिए डोरंडा स्थित निर्मला कॉलेज को केंद्र बनाया गया है. जिला प्रशासन के अनुसार, रांची में करीब 200 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है और शुक्रवार को परीक्षार्थी निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं.

परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं. निर्मला कॉलेज परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह निषेधाज्ञा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी.

परीक्षा केंद्र के बाहर लाइन में खड़े परीक्षार्थी (ईटीवी भारत)

एसडीएम ने दी जानकारी

रांची के एसडीएम कुमार रजत ने बताया कि परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी और सरकारी कार्यक्रम या शवयात्रा को इससे अलग रखा गया है.