CSE Final Result 2025: राशन दुकानदार की बेटी बनी आईपीएस, यूपीएससी में सक्सेस से झूम उठे परिवार वाले

यूपीएससी की परीक्षा में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की एक बेटी ने सफलता के झंडे गाड़े हैं. पढ़िए यह सक्सेस स्टोरी

UPSC rank holder Darshana Singh
यूपीएससी की रैंक होल्डर दर्शना सिंह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 8:30 PM IST

4 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट घोषित हो गए हैं. छत्तीसगढ़ से कई युवाओं ने इस परीक्षा में सफलता अर्जित की है. इस बीच सफल प्रतिभागियों की सफलता की कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है. प्रदेश के वनांचल जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के भगवानपुर गांव से एक राशन दुकान संचालक की बेटी दर्शना सिंह ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासलि की है.

राशन दुकान संचालक की बेटी बनी आईपीएस

दर्शना सिंह ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए 383वीं रैंक प्राप्त की है. इस उपलब्धि के साथ दर्शना का चयन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के लिए होने की संभावना है. उनकी सफलता से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है.दर्शना सिंह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता अरुण सिंह जनकपुर क्षेत्र में राशन दुकान संचालक हैं, जबकि उनकी माता सीमा सिंह नगर पंचायत जनकपुर की भाजपा पार्षद हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और दर्शना ने भी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल कर दिखाया.

सरगुजा की बेटी बनी आईपीएस (ETV BHARAT)

गांव से देश की सर्वोच्च परीक्षा तक का सफर

दर्शना सिंह की प्रारंभिक शिक्षा न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर में पहली से पांचवीं तक हुई. इसके बाद उन्होंने छठवीं से नौवीं तक मॉडल स्कूल में पढ़ाई की और नौवीं से बारहवीं तक मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जनकपुर (भगवानपुर) में अध्ययन किया.बारहवीं की परीक्षा में भी उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल डीएवी बोर्ड में छत्तीसगढ़ स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया था.

Darshana Singh with her parents and brother
माता पिता और भाई के साथ दर्शना सिंह (ETV BHARAT)

दूसरे प्रयास में हासिल की सफलता

स्कूली शिक्षा के बाद दर्शना ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की. यह उनका दूसरा प्रयास था, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया

पिता ने जताई खुशी, मां ने चांग देवी को दिया श्रेय

दर्शना के पिता अरुण सिंह ने बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पूरे सरगुजा संभाग के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि दर्शना बचपन से ही पढ़ाई में बेहद मेधावी रही है और हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी है.दर्शना की मां और जनकपुर नगर पंचायत की भाजपा पार्षद सीमा सिंह ने कहा कि बेटी ने यह उपलब्धि कठिन परिश्रम और समर्पण से हासिल की है. उन्होंने बताया कि पूरे परिवार के लिए यह बेहद गर्व और खुशी का क्षण है. सीमा सिंह ने कहा कि दर्शना हमेशा से अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रही और लगातार मेहनत करती रही, जिसकी बदौलत आज यह सफलता मिली है

Darshana Singh Family
दर्शना सिंह के परिवार में खुशियां (ETV BHARAT)

मेरी बेटी सरगुजा संभाग की पहली महिला आईपीएस बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जो पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा है-अरुण सिंह, दर्शना के पिता

इस सफलता का श्रेय मां चांग देवी को देती हूं. उनकी कृपा और बेटी की कड़ी मेहनत से यह सब मुमकिन हुआ है- सीमा सिंह, दर्शना की मां

यह पूरे क्षेत्र की सफलता- दर्शना सिंह

दर्शना सिंह बघेल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, परिवार और गांव के लोगों को दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 383वीं रैंक हासिल की है और यह उनका दूसरा प्रयास था जिसमें उन्हें सफलता मिली.

शुरुआती पढ़ाई जनकपुर के स्कूलों से हुई. उसके बाद आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. यह सफलता उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं- दर्शना सिंह, यूपीएससी की सफल प्रतिभागी

एमसीबी में खुशी की लहर

दर्शना सिंह की इस उपलब्धि पर जिले के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने उन्हें बधाई दी है. सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. एमसीबी वासियों ने जिले की बेटी का देश की सर्वोच्च सेवा में सफल होने को गर्व की बात कहा है. दर्शना सिंह की सफलता यह साबित करती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो छोटे गांव से निकलकर भी देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है.

