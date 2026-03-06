सहारनपुर के ऋषभ जैन, अखिल कुमार सैन और मनोज सैनी को सफलता, UPSC परीक्षा में 163, 518 और 628 रैंक हासिल की
UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सहारनपुर के ऋषभ जैन को 163वीं, अखिल सैन को 518वीं और मनोज सैनी को 628वीं रैंक मिली है.
सहारनपुर: शुक्रवार को UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए. इस परीक्षा में जनपद सहारनपुर के तीन युवकों ने एक साथ बाजी मारकर न सिर्फ जिले का नाम रोशन किया, बल्कि अपने माता-पिता और गांव का मान भी बढ़ाया है. वर्तमान में तीनों युवकों के घर पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है. खास बात यह है कि तीनों ही युवक पहले से सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं और अपनी रैंक सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा में शामिल हुए थे.
ऋषभ जैन: संघर्ष से IPS बनने तक का सफर
सबसे पहले बात करते हैं राघवपुरम निवासी ऋषभ जैन की, जिन्होंने ऑल इंडिया 163वीं रैंक हासिल की है. ऋषभ वर्तमान में नागपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर (IRS) के पद पर प्रशिक्षण ले रहे हैं. ऋषभ की मां सुनीता जैन ने बताया कि वह अपनी पिछली 377वीं रैंक से संतुष्ट नहीं था, इसलिए सेवा में रहते हुए दोबारा कड़ी मेहनत की. ऋषभ के पिता का 2004 में निधन हो गया था, जिसके बाद प्रोफेसर मां ने कड़े संघर्षों के बीच उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.
सफल दंपती और पारिवारिक पृष्ठभूमि
ऋषभ जैन की पत्नी पूर्णिमा भी एक सिविल सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) में कार्यरत हैं. पति-पत्नी दोनों ही देश की महत्वपूर्ण सेवाओं में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और समाज के लिए मिसाल बने हैं. ऋषभ ने अपनी इस बड़ी सफलता का पूरा श्रेय अपनी माता को दिया है, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी कभी उनका हौसला टूटने नहीं दिया. अब ऋषभ अपनी नई रैंक के आधार पर पुलिस सेवा (IPS) के लिए चयनित हुए हैं.
अखिल कुमार सैन: नकुड़ का बढ़ता मान
अब बात करते हैं कस्बा नकुड़ के मोहल्ला चौधरीयान निवासी 25 वर्षीय अखिल कुमार सैन की. अखिल ने यूपीएससी परीक्षा में 518वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे इलाके को गौरवान्वित किया है. वह वर्तमान में गुजरात के वडोदरा में जीएसटी (GST) विभाग में टैक्स असिस्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अखिल की शुरुआती शिक्षा नकुड़ और सरसावा में हुई, जिसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बी.टेक की डिग्री प्राप्त की.
नौकरी के साथ जारी रखी UPSC की तैयारी
अखिल ने वर्ष 2023 में सीजीएल (CGL) परीक्षा पास की थी और वर्तमान में वडोदरा में पोस्टेड रहते हुए ही उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी जारी रखी. उनकी इस सफलता पर दादा सतपाल सिंह, पिता प्रदीप कुमार और माता रीना देवी ने अपार खुशी जताई है. जिले के तीसरे सफल अभ्यर्थी मनोज सैनी हैं, जो गांव सभामाजरा के रहने वाले हैं. मनोज ने 628वीं रैंक हासिल कर अपनी पिछली 807वीं रैंक में बड़ा सुधार किया है.
मनोज सैनी: बेहतर रैंक का संकल्प पूरा
मनोज सैनी के पिता धीर सिंह निरंकारी ने बताया कि उनका बेटा हमेशा से ही एक होनहार छात्र रहा है और उसका सपना एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है. मनोज की एक बहन डॉक्टर हैं जो देहरादून के अस्पताल में कार्यरत हैं और भाई की सफलता से पूरा परिवार बेहद खुश है. सहारनपुर के इन तीनों युवाओं की सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ निश्चय और निरंतर मेहनत से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है. इन परिणामों के बाद जिले भर में हर्ष का माहौल बना हुआ है.
