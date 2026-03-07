ETV Bharat / state

UPSC Exam Result: बुलंदशहर की नाबिया परवेज़ को 29वीं और शिखा सिंह को 113वीं रैंक मिली

UPSC परीक्षा में बुलंदशहर की नाबिया परवेज़ को 29वीं, शिखा सिंह को 113वीं, विपिन राजौरा को 538वीं और पारस भाटिया को 937वीं रैंक मिली है.

Etv Bharat
नाबिया परवेज़ ने 29वीं और शिखा सिंह ने 113वीं रैंक हासिल की है. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर के चार छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया है. इस परीक्षा में नाबिया परवेज़ को 29वीं, शिखा सिंह को 113वीं, विपिन राजौरा को 538वीं और पारस भाटिया को 937वीं रैंक मिली है. चारों छात्रों की इस शानदार सफलता से पूरे जनपद में खुशी का माहौल बना हुआ है. परिजनों और शुभचिंतकों ने एक-दूसरे को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है.

शिखा सिंह: संघर्ष से हासिल किया मुकाम
113वीं रैंक हासिल करने वाली शिखा कोतवाली नगर क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले की रहने वाली हैं. शिखा के पिता प्रेमचंद स्याना क्षेत्र के इंदिरा गांधी कन्या इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं. आर्थिक तंगी के चलते एक समय पिता ने शिखा को प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई के लिए मना भी किया था. लेकिन शिखा के सिर पर अधिकारी बनने का जुनून सवार था और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आज यह मुकाम हासिल कर लिया है.

जानकारी देते मोनू सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

बेटी की सफलता पर भावुक हुए पिता
शिखा की माता देवकी देवी गृहणी हैं और बेटी की इस ऐतिहासिक सफलता पर पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए. पिता प्रेमचंद ने बताया कि शिखा बचपन से ही मेधावी रही है और उसने आज उनके बरसों के संघर्षों को एक नई पहचान दी है. शिखा की प्रारंभिक शिक्षा नगर के गांधी बाल निकेतन इंटर कॉलेज से हुई और उन्होंने आईपी पीजी कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की. स्नातक के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की मदद करनी है.

सफलता का मंत्र: नियमित पढ़ाई और संकल्प
अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शिखा पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थीं. उन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और उन्होंने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक नियमित अध्ययन किया है. शिखा ने अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माता-पिता के त्याग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है. उनका कहना है कि एक सिविल सेवक बनकर देश की प्रगति में योगदान देना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहा है जो अब साकार होने जा रहा है.

नाबिया परवेज: मेहनत से हासिल की 29वीं रैंक
बुलंदशहर के गांव दरियापुर निवासी कपड़ा व्यापारी परवेज की पुत्री नाबिया परवेज ने यूपीएससी में ऑल इंडिया 29वीं रैंक प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. नाबिया का परिवार पिछले कई सालों से दिल्ली के मिंट रोड इलाके में रहता है और वहीं रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. ग्रामीणों के अनुसार नाबिया शुरू से ही पढ़ाई में काफी होशियार थीं और उनकी इस उपलब्धि से गांव दरियापुर में भी जश्न का माहौल है.

देश सेवा का सपना हुआ साकार
नाबिया के दादा अहमद हसन का पुश्तैनी मकान गांव में है लेकिन वर्षों पहले वे दिल्ली शिफ्ट हो गए थे. नाबिया के पिता परवेज ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने उन्हें यह बहुत बड़ी खुशी दी है. नाबिया का सपना हमेशा से आईएएस बनकर देश की सेवा करने का रहा है जो अब उनकी मेहनत के दम पर पूरा हो गया है. बुलंदशहर के इन युवाओं की सफलता आज क्षेत्र की अन्य बेटियों और छात्रों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन गई है.

यह भी पढ़ें- UPSC RESULT 2025; प्राची पंवार ने पिता की ख्वाहिश को बनाया अपना सपना, तीन बार असफल होने पर भी नहीं मानी हार

TAGGED:

SHIKHA SINGH GOT 113TH RANK
UPSC EXAM RESULT 2026
SHIKHA SINGH NABIA PARVEZ SUCCESS
NABIA PARVEZ GOT 29TH RANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.