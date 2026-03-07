ETV Bharat / state

UPSC Exam Result: बुलंदशहर की नाबिया परवेज़ को 29वीं और शिखा सिंह को 113वीं रैंक मिली

नाबिया परवेज़ ने 29वीं और शिखा सिंह ने 113वीं रैंक हासिल की है. ( Etv Bharat )

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर के चार छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया है. इस परीक्षा में नाबिया परवेज़ को 29वीं, शिखा सिंह को 113वीं, विपिन राजौरा को 538वीं और पारस भाटिया को 937वीं रैंक मिली है. चारों छात्रों की इस शानदार सफलता से पूरे जनपद में खुशी का माहौल बना हुआ है. परिजनों और शुभचिंतकों ने एक-दूसरे को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है. शिखा सिंह: संघर्ष से हासिल किया मुकाम

113वीं रैंक हासिल करने वाली शिखा कोतवाली नगर क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले की रहने वाली हैं. शिखा के पिता प्रेमचंद स्याना क्षेत्र के इंदिरा गांधी कन्या इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं. आर्थिक तंगी के चलते एक समय पिता ने शिखा को प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई के लिए मना भी किया था. लेकिन शिखा के सिर पर अधिकारी बनने का जुनून सवार था और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आज यह मुकाम हासिल कर लिया है. जानकारी देते मोनू सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) बेटी की सफलता पर भावुक हुए पिता

शिखा की माता देवकी देवी गृहणी हैं और बेटी की इस ऐतिहासिक सफलता पर पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए. पिता प्रेमचंद ने बताया कि शिखा बचपन से ही मेधावी रही है और उसने आज उनके बरसों के संघर्षों को एक नई पहचान दी है. शिखा की प्रारंभिक शिक्षा नगर के गांधी बाल निकेतन इंटर कॉलेज से हुई और उन्होंने आईपी पीजी कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की. स्नातक के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की मदद करनी है.