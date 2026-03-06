UPSC 2025 Result : बहरोड़ के तरुण की 49वीं रैंक, भरतपुर व डीग क्षेत्र के हिमांशु-मोहित-इंशा और अलवर की कनिका का सिविल सेवा में चयन

ETV Bharat / state

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा परिणाम से भरतपुर, डीग, अलवर एवं बहरोड़ क्षेत्र के युवाओं के चयन से परिजनों में खुशियां है.

Union Public Service Commission New Delhi
संघ लोक सेवा आयोग (ETV Bharat (File Photo))
भरतपुर/बहरोड़/अलवर: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के फाइनल परिणाम में भरतपुर और डीग जिले के युवाओं ने शानदार सफलता हासिल की. नदबई क्षेत्र के हिमांशु जैन, मोहित अग्रवाल और कामां (डीग) क्षेत्र के इंशा खान के चयन से इलाके में खुशी की लहर है. परिजनों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाइयां दीं. उधर, बहरोड़ जिले के तरुण यादव ने 49वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया. वे अभी आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं. वहीं, अलवर की कनिका सिंह चौहान को 342वीं और खैरथल-तिजारा जिले के इकरोटिया के निशांत यादव ने 247वीं रैंक पाई.

मोहित ने किया नदबई का नाम रोशन: नदबई के मोहित अग्रवाल नदबई वाला पुत्र देवेंद्र गोयल ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 281 प्राप्त की. वे अभी भारतीय आर्थिक सेवा (IES) का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रथम रैंक प्राप्त की थी. इससे पहले वे राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में चयनित हो चुके हैं. राजस्थान में कई वर्षों तहसीलदार भी रहे हैं. उनके पिता देवेंद्र गोयल उप प्राचार्य व माता मंजू गोयल नदबई नगर पालिका की पूर्व पार्षद हैं. बहन जापान में वैज्ञानिक हैं. मोहित ने अपनी सफलता का श्रेय दादाजी प्रहलाद प्रसाद गुप्ता (झारकई वाले) और माता-पिता को दिया. मोहित का युवाओं को संदेश है कि असफलताओं से घबराने के बजाय लगातार मेहनत करते रहें.

Himanshu's family celebrating
जश्न मनाते हिमांशु के परिजन (ETV Bharat Bharatpur/Deeg)

पढ़ें:सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

नौकरी छोड़ हिमांशु ने चुनी कठिन राह: नदबई क्षेत्र के हिमांशु जैन ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 482वीं रैंक हासिल की. हिमांशु ने आईआईटी कानपुर से करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में नौकरी शुरू की. करीब दो साल इस क्षेत्र में कार्य किया. बचपन से सिविल सेवा में जाने का सपना था इसलिए आरामदायक नौकरी छोड़कर तैयारी की.चौथे प्रयास में 482वीं रैंक हासिल की. वे बोले, कठिन परीक्षा में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत जरूरी है. उनके पिता विमल कुमार जैन सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक हैं.

मेवात क्षेत्र से इंशा का चयन: कामां क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे सीए मुख्तयार के छोटे भाई इंशा खान ने 678वीं रैंक हासिल की. मुख्तयार ने बताया कि मेहनत, लगन और हौसले से मिली छोटे भाई की यह सफलता पूरे मेवात क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. अति पिछड़े माने जाने वाले इलाके से निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है.

Himanshu Jain with his father
हिमांशु जैन अपने पिता के साथ (ETV Bharat Bharatpur/Deeg)

पढ़ें:जालोर की बेटी डिम्पल चौहान का UPSC में चयन, पांचवें प्रयास में 131वीं रैंक हासिल कर बनीं IAS

बहरोड़ के तरुण की 49वीं रैंक: इधर, बहरोड़ जिले से पांच युवाओं का चयन हुआ है. इनमें डवाणी निवासी तरुण यादव, नीतीश कुमार, हिमांशु निमोरिया, कल्पना मीणा शामिल हैं. तरुण यादव ने 49वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया. तरुण यादव के पिता सुनील यादव लेक्चरर जबकि माता शिक्षिका हैं. तरुण ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया. वे अभी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की ट्रेनिंग ले रहे हैं. उनके भाई हरीश बेंगलूरु में आईआईटीयन हैं. बहरोड़ निवासी नीतीश कुमार ने परीक्षा में 350वीं रैंक हासिल की.जिले के कायसा निवासी हिमांशु सिंह निमोरिया ने 263वीं रैंक ,कल्पना मीणा ने 900वीं रैंक प्राप्त की.

Insha Khan
इंशा खान (ETV Bharat Bharatpur/Deeg)

पढ़ें: UPSC Topper 2025 : जानें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री के बारे में, कोचिंग सिटी कोटा से है कनेक्शन

कनिका एवं निशांत को दूसरे प्रयास में कामयाबी : अलवर के बुधवार विहार निवासी कुनिका सिंह चौहान ने अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया में 342वीं रैंक हासिल की. उन्होंने कहा कि युवा अपना ध्यान केन्द्रित कर तैयारी करे तो सफलता मुश्किल नहीं है. सिविल सेवा के लिए प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर पाना मुश्किल होता है. ऐसे में युवा अपने कंसेप्ट क्लियर कर तैयारी करे तो सफलता पाने में आसानी रहती है. कुनिका ने बताया कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहां का माहौल देख ठाना कि वह भी यूपीएससी में सफल होकर दिखाएंगी. उन्होंने 2024 में यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सपफलता नहीं मिल पाई. 2025 में पुन: परीक्षा दी तो 342 वीं रैंक मिली. कुनिका के पिता महेन्द्र चौहान ने बेटी पर गर्व जताया.

Mohit Agarwal
मोहित अग्रवाल (ETV Bharat Bharatpur/Deeg)

उधर, खैरथल-तिजारा जिले के बिनोलिया निवासी बादल यादव ने 653वीं रैंक हासिल की. बादल ने बताया कि दूसरे प्रयास में उसे कामयाबी मिली. उनके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. वे सरकारी टीचर थे. पिता की मौत के बाद उनकी मां ने परवरिश की. इकरोटिया के निशांत यादव ने दूसरे प्रयास में 237वीं रैंक हासिल की. निशांत के पिता किसान हैं. अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे की अक्षिता ने 843वीं रैंक हासिल की.

पढ़ें:ICAI का CA फाइनल रिजल्ट: कोटा की धीरांशी को 18वीं व सृष्टि को मिली 23वीं रैंक

