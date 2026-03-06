ETV Bharat / state

UPSC 2025 Result : बहरोड़ के तरुण की 49वीं रैंक, भरतपुर व डीग क्षेत्र के हिमांशु-मोहित-इंशा और अलवर की कनिका का सिविल सेवा में चयन

भरतपुर/बहरोड़/अलवर: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के फाइनल परिणाम में भरतपुर और डीग जिले के युवाओं ने शानदार सफलता हासिल की. नदबई क्षेत्र के हिमांशु जैन, मोहित अग्रवाल और कामां (डीग) क्षेत्र के इंशा खान के चयन से इलाके में खुशी की लहर है. परिजनों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाइयां दीं. उधर, बहरोड़ जिले के तरुण यादव ने 49वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया. वे अभी आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं. वहीं, अलवर की कनिका सिंह चौहान को 342वीं और खैरथल-तिजारा जिले के इकरोटिया के निशांत यादव ने 247वीं रैंक पाई.

मोहित ने किया नदबई का नाम रोशन: नदबई के मोहित अग्रवाल नदबई वाला पुत्र देवेंद्र गोयल ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 281 प्राप्त की. वे अभी भारतीय आर्थिक सेवा (IES) का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रथम रैंक प्राप्त की थी. इससे पहले वे राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में चयनित हो चुके हैं. राजस्थान में कई वर्षों तहसीलदार भी रहे हैं. उनके पिता देवेंद्र गोयल उप प्राचार्य व माता मंजू गोयल नदबई नगर पालिका की पूर्व पार्षद हैं. बहन जापान में वैज्ञानिक हैं. मोहित ने अपनी सफलता का श्रेय दादाजी प्रहलाद प्रसाद गुप्ता (झारकई वाले) और माता-पिता को दिया. मोहित का युवाओं को संदेश है कि असफलताओं से घबराने के बजाय लगातार मेहनत करते रहें.

जश्न मनाते हिमांशु के परिजन (ETV Bharat Bharatpur/Deeg)

नौकरी छोड़ हिमांशु ने चुनी कठिन राह: नदबई क्षेत्र के हिमांशु जैन ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 482वीं रैंक हासिल की. हिमांशु ने आईआईटी कानपुर से करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में नौकरी शुरू की. करीब दो साल इस क्षेत्र में कार्य किया. बचपन से सिविल सेवा में जाने का सपना था इसलिए आरामदायक नौकरी छोड़कर तैयारी की.चौथे प्रयास में 482वीं रैंक हासिल की. वे बोले, कठिन परीक्षा में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत जरूरी है. उनके पिता विमल कुमार जैन सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक हैं.

मेवात क्षेत्र से इंशा का चयन: कामां क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे सीए मुख्तयार के छोटे भाई इंशा खान ने 678वीं रैंक हासिल की. मुख्तयार ने बताया कि मेहनत, लगन और हौसले से मिली छोटे भाई की यह सफलता पूरे मेवात क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. अति पिछड़े माने जाने वाले इलाके से निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है.