ये कैसा साइबर फ्रॉड ! UPSC की तैयारी कर रहे छात्र के PAN से 25 करोड़ का लोन

वाराणसी: UPSC की तैयारी करने वाले छात्र के साथ नए तरीके का फ्रॉड किया गया. स्टूडेंट के पैन कार्ड से ठग ने 25 करोड़ रुपए का लोन ले लिया. छात्र को जब फ्रॉड की जानकारी मिली तो उसने पिता को बताया. पिता की तहरीर पर साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

फ्रॉड का शिकार हुए छात्र अनुराग मिश्रा के पिता कमलेश कुमार मिश्रा ने पुलिस को शिकायत दी है. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका ICICI बैंक में खाता है. इसी खाते पर 25 करोड़ से अधिक का नेगेटिव लियम यानी एक तरह का लोन लिया गया है.

पुलिस भी हैरान: साइबर क्राइम टीम के प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि लखनऊ के मानक नगर आरडीएसओ कॉलोनी और वर्तमान में सारनाथ के अटलांटिस अपार्टमेंट्स में रहने वाले कमलेश कुमार मिश्रा ने जब यह जानकारी दी तो पुलिस भी शॉक्ड रह गई.

उन्होंने बताया कि अनुराग मिश्रा दिल्ली में UPSC की तैयारी करता है. इसका ICICI बैंक हजरतगंज लखनऊ में अकाउंट है. 17 जनवरी 2026 को करोल बाग में Google Pay के जरिए जब वह लाइब्रेरी में खर्च हुए 3500 का पेमेंट कर रहा था. तब बैलेंस कम होने के कारण लेन-देन नहीं हो पाया.

इंटरनेट बैंकिंग से जब उसने खाते की जांच की तो पता चला कि खाते में 25 करोड़ 59 लाख 15 हजार का नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है. इसके बाद वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है?