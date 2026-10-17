लखनऊ में UPSC अभ्यर्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, किराये के कमरे में बिस्तर पर बेसुध मिला
छात्र को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 11:08 PM IST
लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र के नाजिमनगर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मूल रूप से सुलतानपुर का रहने वाला छात्र सौरभ शर्मा (24) किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था. शनिवार सुबह मकान मालकिन ने सौरभ को कमरे में बिस्तर पर अचेत पड़ा देखा, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई. आनन-फानन में छात्र को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
सुलतानपुर जिले के रूपीपुर गांव निवासी सौरभ शर्मा छह महीने पहले प्रशासनिक सेवा की तैयारी के सिलसिले में लखनऊ आया था. अनहोनी की आशंका पर मकान मालकिन ने तत्काल छात्र के भाई और परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही छात्र के छोटे भाई सचिन शर्मा व अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
भाई सचिन ने पारा थाने में प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और उचित विधिक कार्रवाई की मांग की है. एसीपी काकोरी के अनुसार, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस मकान मालकिन और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है. छात्र की मौत हार्ट अटैक से हुई, किसी विषाक्त पदार्थ के सेवन से या किसी अन्य बीमारी की वजह से, इसका सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
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