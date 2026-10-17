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​लखनऊ में UPSC अभ्यर्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, किराये के कमरे में बिस्तर पर बेसुध मिला ​

प्रतिकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र के नाजिमनगर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मूल रूप से सुलतानपुर का रहने वाला छात्र सौरभ शर्मा (24) किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था. शनिवार सुबह मकान मालकिन ने सौरभ को कमरे में बिस्तर पर अचेत पड़ा देखा, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई. आनन-फानन में छात्र को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.