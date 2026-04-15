हिसार में यूपीएससी के सफल अभ्यर्थियों का सम्मान, जाट सेवक संघ ने किया सम्मानित
हिसार में जाट सेवक संघ ने UPSC सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया.
Published : April 15, 2026 at 3:30 PM IST
हिसार: हिसार के रत्तन पैलेस साउथ बाईपास पर जाट सेवक संघ की ओर से UPSC में सफल अभ्यर्थियों के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रेरित करना रहा. इस दौरान बैसाखी पर्व संघ स्थापना दिवस और डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती को भी उत्साहपूर्वक मनाया गया.
पगड़ी और स्मृति चिन्ह से किया सम्मान: इस दौरान विकास कुंडू, भावेश जागलान, अंशिका सांगवान, उज्ज्वल घनघस, सुनीता श्योराण, स्वाति आर्य, मोहित मिटन, राहुल पातड़, दिव्या बल्हारा, साहिल सिहाग सहित कई प्रतिभाओं और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया. सभी को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर मंच पर सम्मान दिया गया.
"सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता": सम्मानित अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफलता निरंतर मेहनत और अनुशासन से ही मिलती है. सुनीता श्योराण ने कहाकि, "मेरे परिवार का आर्थिक स्तर कमजोर था, लेकिन लगातार मेहनत और चौथी बार में सफलता मिली." वहीं, अंशिका सांगवान ने कहा कि, "अनुशासन और स्वाध्याय सफलता की कुंजी है. अखबार, यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफार्म ने मेरी तैयारी में मदद की." विकास कुंडू ने कहा कि, "मैंने एनसीईआरटी पुस्तकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से लगातार अध्ययन किया."
"शिक्षा समाज को दिशा देती है: मुख्य अतिथि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि, "शिक्षा समाज को नई दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है. यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवा पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. " उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने समाज का गौरव बढ़ाया है.
"सकारात्मक ऊर्जा से बनता है मजबूत समाज": वहीं, विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि, "प्रतिभाओं का सम्मान करने से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. युवाओं को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आम नागरिक को बिना सिफारिश के समय पर न्याय और सेवा मिल सके."
"मैं परिवार का हिस्सा हूं": विशिष्ट अतिथि रामकरण मील ने कहा कि, "मैं स्वयं को अतिथि नहीं, बल्कि इस परिवार का हिस्सा मानता हूं. जब विद्यार्थी सफलता प्राप्त करते हैं, तो मुझे सबसे अधिक खुशी मिलती है."
वर्षों से शिक्षा और समाजसेवा में सक्रिय संघ: संघ के प्रधान राजेश बड़ाला ने कहा कि, "जाट सेवक संघ पिछले 11 वर्षों से शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और युवा उत्थान के लिए कार्य कर रहा है. हमारा उद्देश्य युवाओं को सही दिशा देना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना है."
लोक गीतों से गूंजा पूरा सभागार: कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय लोक गायक नवीन पूनिया के गीतों ने वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया. उनके गीतों पर उपस्थित जनसमूह झूम उठा और पूरा समारोह सांस्कृतिक रंग में रंग गया. कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि शिक्षा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है.
ये रहे मौजूद: कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के अभय सिंह चौटाला, अध्यक्ष के रूप में विधायक सुनील सांगवान और विशिष्ट अतिथि के रूप में रामकरण मील उपस्थित रहे. इनके साथ कई शिक्षाविद, समाजसेवी और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
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