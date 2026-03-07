टोंक की बेटी साक्षी जैन का UPSC में कमाल, 5वें प्रयास में हासिल की AIR 37, CA की नौकरी छोड़ चुनी प्रशासनिक सेवा
टोंक की सीए साक्षी जैन ने यूपीएससी 2025 में अखिल भारतीय स्तर पर 37वीं रैंक हासिल की है.
Published : March 7, 2026 at 10:14 AM IST
टोंक : कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों और खुद पर विश्वास अटूट, तो असफलता की दीवारें भी रास्ता दे देती हैं. राजस्थान के टोंक जिले की बेटी साक्षी जैन ने इसे सच कर दिखाया है. सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणामों में साक्षी ने ऑल इंडिया 37वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले और समाज का नाम रोशन किया है.
CA की शानदार नौकरी छोड़ी, देश सेवा का चुना रास्ता : साक्षी जैन की यह यात्रा जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी. वर्ष 2018 में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने के बाद उनके पास एक सुरक्षित और शानदार करियर था. उन्होंने कुछ समय निजी क्षेत्र में नौकरी भी की, लेकिन उनके मन में देश के विकास में सीधा योगदान देने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की ललक थी. इसी जुनून ने उन्हें यूपीएससी की कठिन डगर पर चलने के लिए प्रेरित किया.
इसे भी पढ़ें: UPSC रिजल्ट : खेत में मजदूरी करने वाली मां की बेटी अनीता बनीं IAS, मयंक को मिला 33वां रैंक
5वां प्रयास और 37वीं रैंक : साक्षी की सफलता रातों-रात नहीं मिली. वे 2021 से लगातार तैयारी कर रही थीं. इससे पहले वे चार बार इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन अंतिम चयन की सूची से दूर रह गईं. किसी भी अभ्यर्थी के लिए चार बार असफल होना मानसिक रूप से तोड़ देने वाला होता है, लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी. अपने पांचवें प्रयास में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि टॉप 50 में जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
परिवार और प्रेरणा : साक्षी के पिता चेतन कुमार जैन टोंक स्थित डाइट में लाइब्रेरियन हैं और माता अंजना जैन गृहिणी हैं. साक्षी का छोटा भाई मुंबई से आईटी में ग्रेजुएशन कर रहा है. साक्षी के अनुसार, उनके परिवार में प्रशासनिक सेवाओं का माहौल पहले से था. परिवार के सदस्य अमित जैन (IPS) उनके लिए बड़े प्रेरणा स्रोत रहे. साक्षी ने अपनी सफलता का मंत्र साझा करते हुए कहा, "मंजिल पाने के रास्ते में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है. असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए."
इसे भी पढ़ें: UPSC 2025 Result : बहरोड़ के तरुण की 49वीं रैंक, भरतपुर व डीग क्षेत्र के हिमांशु-मोहित-इंशा और अलवर की कनिका का सिविल सेवा में चयन
पिता का गर्व और बेटी का संकल्प : साक्षी की इस उपलब्धि पर उनके पिता चेतन जैन की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनकी बेटी ने टोंक का मान बढ़ाया है और वे चाहते हैं कि वह पूरी निष्ठा के साथ देशहित में काम करे.
इसे भी पढ़ें: मेडिकल से IAS तक: बिना कोचिंग के अनुज अग्निहोत्री ने UPSC में AIR-1 हासिल की, सुनिए क्या बोले