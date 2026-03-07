UPSC रिजल्ट : खेत में मजदूरी करने वाली मां की बेटी अनीता बनीं IAS, मयंक को मिला 33वां रैंक
UPSC नतीजों में राजस्थान के युवाओं ने बाजी मारी. भोपालगढ़ की मजदूर की बेटी अनीता देवड़ा ने IAS बनकर मिसाल पेश की.
Published : March 7, 2026 at 8:13 AM IST
जोधपुर : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी सुख-सुविधा की मोहताज नहीं होती. इस बार के परिणामों में राजस्थान के युवाओं ने अपनी मेहनत और जज्बे से सफलता का परचम लहराया है. एम्स जोधपुर के पूर्व छात्र डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने सिविल सेवा परीक्षा में पहली वरीयता प्राप्त कर इतिहास रच दिया है. 2017-2022 बैच के एमबीबीएस छात्र रहे अनुज की इस उपलब्धि पर एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी ने हर्ष व्यक्त किया.
उन्होंने कहा कि अनुज का जनसेवा के प्रति समर्पण एम्स परिवार के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि डॉ. अग्निहोत्री की यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी मेहनत, समर्पण और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. उनकी सफलता एम्स जोधपुर परिवार के लिए गौरव का विषय है तथा देश की सेवा करने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण भी है.
अनीता देवड़ा ने लहराया परचम : भोपालगढ़ की अनीता देवड़ा की कहानी सबसे अधिक प्रेरणादायक है. एक सामान्य किसान परिवार से आने वाली अनीता ने 644वीं रैंक हासिल कर अपनी मां के सपनों को पंख दिए हैं. अनीता की मां ने खेतों में मजदूरी कर और पाई-पाई जोड़कर अपनी बेटी को दिल्ली में पढ़ाई के लिए भेजा था. अनीता ने भोपालगढ़ के सैनी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की और बारहवीं कक्षा में ब्लॉक स्तर पर टॉप किया. 12वीं में ब्लॉक टॉपर रही अनीता ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार और मां के कड़े संघर्ष को दिया है. अनीता ने इस सफलता के लिए अपने परिवार को श्रेय दिया, साथ ही युवाओं को एकाग्र होकर पढ़ाई का आह्वान किया. उनकी इस उपलब्धि से पूरे भोपालगढ़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है और परिवार में जश्न मनाया जा रहा है.
मयंक को मिली 33 वीं रैंक : वहीं फलोदी के मयंक पुरोहित ने देशभर में 33वीं रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है. मयंक की यह पहली बड़ी सफलता नहीं है; इससे पहले वे भारतीय विदेश सेवा (IFS) में भी अच्छे रैंक के साथ चयनित हो चुके हैं.
