चंबल का बेटा UPSC में सेलेक्ट, दीपक बघेल ने हासिल की 602वीं रैंक, दादी का सपना हुआ सच

देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी एग्जाम में भिंड के दीपक का हुआ सिलेक्शन. नेवल ऑफिसर की नौकरी छोड़ तीसरे प्रयास में किया क्रैक.

सिविल सेवा के लिए छोड़ी नेवल ऑफिसर की नौकरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 11:14 PM IST

भिंड: बागी बीहड़ और बंदूक के लिए बदनाम चंबल की सूरत और सीरत अब बदलने लगी है, यहां के युवा अब खेल और शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं. यही वजह है कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भिंड के बच्चे भी टक्कर दे रहे हैं. शुक्रवार को जब यूपीएससी सिविल परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित हुए तो उसमें भिंड के दीपक बघेल का भी नाम शामिल था. उन्होंने देश में 602वीं रैंक हासिल की है.

दादी की इच्छा को किया पूरा

भिंड जिले के फुले गांव निवासी दीपक बघेल के पिता आर्मी में थे और मां हाउस वाइफ है, लेकिन दीपक का सपना हमेशा से कुछ बड़ा करने का था. ईटीवी भारत से खास बातचीत में दीपक बघेल ने बताया, "ये उनकी दादी का सपना था कि वे कलेक्टर या एसपी बने, वे कहती थी कि जैसे उन्होंने घर सम्हाला दीपक तुम जिला संभालना." शायद यही इंस्पिरेशन थी कि ये मुकाम तीसरे ही अटेम्प्ट में हासिल कर लिया है. वह अपने गांव के पहले ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका भारतीय सिविल सेवा में चयन हुआ है.

नेवल ऑफिसर की नौकरी छोड़ तीसरे प्रयास में किया क्रैक (ETV Bharat)

सिविल सेवा के लिए छोड़ी नेवल ऑफिसर की नौकरी

ऐसा नहीं है की दीपक हमेशा से यूपीएससी पास करना चाहते थे, उन्हें भी अपने पिता की तरह देश सेवा का जुनून था उन्होंने नेवल ऑफिसर बनने के लिए परीक्षा भी दी और चयनित भी हुए, लेकिन उनका मन आखिर में नहीं माना. इस दौरान उनके पिता ने भी उन्हें चुनाव की आजादी दी. जिसके बाद दीपक ने नेवल ऑफिसर के तौर पर जॉइन करने की जगह यूपीएससी को चुना. दीपक कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वे आईपीएस अफसर बनेंगे.

दीपक बघेल ने हासिल की 602वीं रैंक (ETV Bharat)

असफलता को कैसे सफलता में बदला?

दीपक ने 3 बार इंटरव्यू तक का सफर पूरा किया था, लेकिन सफलता तीसरे दौर में मिली. उन्होंने अपने शुरुआती असफलता को निराशा में नहीं बदला, बल्कि उनमे सुधार का प्रयास किया. अपनी गलतियों से सीख ली. अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाया. पढ़ाई के लिए उन्होंने अलग से कोई तैयारी नहीं की. बल्कि ग्वालियर में ही रहकर सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन पेपर्स सोल्व किए. कुछ मदद उनके साथियों ने की और अपनी मेहनत की दम पर यूपीएससी क्रैक कर लिया.

दादी की इच्छा को किया पूरा (ETV Bharat)

युवाओं का दीपक का सफलता मंत्र

दीपक बघेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में युवाओं को सफलता का मंत्र दिया. उन्होंने कहा, "किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, चंबल में काफी पोटेंशियल हैं आप मेहनत करते रहिए हो जाएगा. आपको हिम्मत दिखानी होगी. हार नहीं मानना पहले भी भिंड से कई युवा आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं. उनसे प्रेरणा लीजिए, जब वे बन सकते थे तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं. सब अपने आप पर विश्वास रखिए."

देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी एग्जाम में भिंड के दीपक का हुआ सिलेक्शन (ETV Bharat)

दीपक बघेल के चयन से उनसे ज्यादा उनका परिवार खुश है. पिता जगपाल सिंह आर्मी में नायब सूबेदार रह चुके है. ऐसे में उनकी भी इच्छा थी कि बेटा भी आर्मी जॉइन करे, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपना करियर खुद चुनने की आजादी दी. वे अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हैं. उनकी मां ने भी काफी उत्साहित है.

उन्होंने कहा, "दीपक पढ़ाई में बहुत होशियार था. इसलिए जब वह पढ़ाई करता तो वे दिनरात उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी. उसे कोई परेशान ना करे. उसकी पढ़ाई में व्यवधान ना आए ये सुनिश्चित करती थी. आज उनका बेटा अफसर बनने वाला है. वे इस बात से बहुत खुश हैं."

