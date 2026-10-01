यूपी के युवा 4 घंटे में कर सकते हैं ई-रिक्शा से बम्पर कमाई! जानिए चौंकाने वाली सच्चाई !
4 घंटा ई-रिक्शा चलाओ, खूब पैसा कमाओ वाले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में श्रीपाल तेवतिया की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:43 AM IST
मेरठ: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक बयान इन दिनों काफी चर्चाओं में है. इसमें उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नौकरी के चक्कर में न पड़ने और चार घंटा ई रिक्शा चलाने और खूब पैसा कमाने की बात कह दी थी.
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद ये मामला सुर्ख़ियों में है. ईटीवी भारत ने इस खबर में मेरठ के ऐसे ही लोगों से बात की, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस काम को ही कर रहे हैं. आइये जानते हैं इस खबर में, कि आखिर क्या इतना आसान है ई रिक्शा से रुपया-पैसा कमाना.
"नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, अपना 4 घंटा ई-रिक्शा चलाओ और खूब पैसा कमाओ." उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
युवा अगर नौकरी हासिल करने की जगह 4 घंटे का रिक्शा भी चलाएं, तो वह काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं. जिम्मेदार पद पर बैठकर दिये गए इस बयान से बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है. सियासी तौर पर विपक्ष इस बयान को लेकर सरकार को घेर रहा है.
ईटीवी भारत ने मेरठ में ऐसे लोगों से बात की, जो पूरे पूरे दिन रिक्शा चलाते हैं. ईटीवी भारत ने ये जानने की भी कोशिश की कि क्या वाकई ये काम इतना अच्छा है कि इसमें लोग कुछ घंटे परिश्रम करने के बाद आराम से अपना जीवन-यापन कर सकते हैं.
साथ ही यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर क्या संघर्ष ऐसे लोगों के सामने रहता है और मेरठ में क्या स्टेटस है. दिनभर और देर रात तक सड़कों पर रहते हैं वह कितनी कमाई कर लेते हैं.
दरअसल बीते दिनों 23 सितंबर को लखनऊ में आयोजित भारत टैक्सी के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था "नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, अपना चार घंटा ई-रिक्शा चलाओ..."
ईटीवी भारत ने ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कौशिक से बात की और जाना कि मेरठ में कितने ई रिक्शा सड़कों पर हैं. वह कहते हैं कि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान के लिए उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने कम से कम किसी भी रूप में सही, लेकिन रिक्शा चालकों और ऑटो चालकों के बारे में विचार किया. लेकिन 4 घंटा रिक्शा चला कर या ऑटो चलाकर टैक्सी चला कर अच्छी जिंदगी की जा सकती है, इसका वह खंडन करते हैं और इस बात का वह विरोध करते हैं. वो इस बात के समर्थन में नहीं हैं.
प्रदेश अध्यक्ष विशाल कौशिक कहते हैं कि अगर एक ई रिक्शा चालक के हालातो की बात करें, तो पहले उसे 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर ई रिक्शा लेना होता है. उसके बाद लगभग 100 से 150 रुपए का खर्च उसकी बैटरी चार्ज करने में आता है, मेरठ की बात करें, तो यहां लगभग 40000 ई रिक्शा हैं.
कौशिक कहते हैं कि "ऐसे में एक रिक्शा चालक अगर सुबह अपने घर से निकलता है तो शाम तक 7 से 8 बजे तक वह मुश्किल से 700 से 800 रुपए ही कमाई कर पाता है, जिसमें अगर उसका खर्चा निकाल दिया जाए, तो उसे मुश्किल से 400 से 500 रुपये ही बचते हैं. और अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, तो उसको फिर एक बार ई रिक्शा चार्ज करना ही पड़ता है, ऐसे में उसकी अगर एक बार और बैटरी चार्ज करनी पड़ी या किराए पर लेनी पड़ी तो, इसके लिए उसे और पैसे भी खर्च करने होते हैं."
विशाल कौशिक बताते हैं कि "एक ई रिक्शा चालक को महीने 1 साल में लगभग 6000 रुपये बीमा पर खर्च करने होते हैं, साथ ही फिटनेस पर भी 3000 रुपये खर्च होते हैं, अब अगर उनको राहत मिल जाए, फिटनेस फ्री कर जाए या एक हजार से कम कर दी जाए, ई रिक्शा वालों के लिए जगह जगह पर स्टैंड भी बनने चाहिए, जहां पर बैटरी चा रिक्शा चालकों के लिए बाथरूम की सुविधा, पेयजल की सुविधा और कम से कम रिक्शा चार्ज करने की सुविधा तो मिले तो कह सकते हैं कि यह जो आज बहुत बड़ा परिवार है जो इस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं यह अपना परिवार पाल सकेंगे. आजकल मेरठ का जो पढ़ा-लिखा युवा है, वह भी बड़ी संख्या में ई रिक्शा चला रहा है, क्योंकि रोजगार या नौकरियां नहीं हैं. और कोई ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी मेरठ में नहीं है, जिस वजह से लोगों को चिंता रहती है."
पहले पैर से रिक्शा खींचना पड़ता था, अब क्योंकि बैटरी चालित ई रिक्शा आ गए हैं, तो पढ़ा-लिखा युवक भी जब उन पर कोई काम नहीं रहता, तो वो ई-रिक्शा चला रहा है. वह बताते हैं कि कोरोना काल में जब लोगों के पास कोई काम नहीं बचा, रोजगार खत्म हुए, नौकरियां छूट गईं, तो ज्यादातर युवा भी इस काम को करने लगे.
मेरठ के रहने वाले शहजाद बताते हैं कि वह कोरोना के पहले इनवर्टर बैटरी का काम किया करते थे, हालत खराब हुई,तो कोई विकल्प नहीं बचा, आर्थिक संकट पैदा हो गए. जो जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो गई. परिवार पालना था ऐसे में किराए पर लेकर ई रिक्शा चलाना शुरू किया, तब से ई रिक्शा ही चला रहे हैं, दिन भर में मुश्किल से 700 से 800 इकट्ठा होते हैं और उसमें से 300 रुपया ई-रिक्शा का किराया, जबकि 100 रुपये की बैट्री चार्ज करने में लग जाती है.
शहजाद कहते हैं कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री के बयान को सुना था अगर वह 4 घंटे ही इस तरह से ई रिक्शा चलाएंगे, तो 100 की भी कमाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किराया तो उन्हें देना ही है और बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी. ऐसे में बीवी बच्चे भी उनके भूखे ही रह जाएंगे.
वह बताते हैं कि जो काम करने के दौरान समस्याएं आती है. उन्हें तो किसी को बताया नहीं जा सकता. कई बार तो यात्रियों के लिए काफी काफी समय तक इंतजार भी करना पड़ता है. बाकी जो परिस्थितियां हैं उन को तो बताया नहीं जा सकता.
सुल्तान बताते हैं कि वह घर से रोज सुबह 4 बजे निकलते हैं और शाम तक ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बयान उन्होंने डिप्टी सीएम का सुना है, उस दिन से उन्हें काफी तकलीफ हो रही है कि 4 घंटे में आराम से कमाई की जा सकती है.
सुल्तान कहते हैं कि 4 घंटे में इतनी कमाई नहीं की जा सकती कि परिवार की परवरिश की जा सके. 12 घंटे में रिक्शा चलाते हैं तब जाकर मुश्किल से 800 रुपये कमा पाते हैं इसमें चार्जिंग के भी डेढ़ सौ से दो सौ रूपये खर्च हो जाते हैं.
रिक्शा चालक सतपाल कहते हैं कि वह उपमुख्यमंत्री से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जगह-जगह पुलिसकर्मी भी उन्हें परेशान करते हैं और इतनी ही रियायत बरतने का आदेश दें. दिन में जगह-जगह परेशान न किया जाए, हां, अगर कोई चौराहे पर रख रहा है, तो उसे निश्चित ही आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब उनके वाहन में सवारी बैठ रही हैं, उतर रही हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा रहम दिखाया जाए.
व्यावहारिक तौर पर क्या-क्या समस्याएं झेलनी होती हैं. इस बात पर सतपाल बताते हैं कि 12 वर्ष से ई -रिक्शा चला रहे हैं. उनकी हालत खराब है. बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं. पहले तो पेडल वाला रिक्शा चलाते थे, समय के साथ-साथ बदलाव हुआ, तो उन्हें भी अब किराए पर लेकर ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है.
पप्पू पूर्वांचल के रहने वाले हैं. मेरठ में इस उम्मीद से आए थे कि कोई रोजी-रोटी का इंतजाम हो जाएगा.यहां आकर भी रिक्शा चलाते हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वो बताते हैं कि पुलिस वाले भी कई बार परेशान करते हैं और किसी न किसी बहाने उन्हें बदतमीजी भी झेलनी पड़ती है, जबकि वे रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, अपमान तक भी सहना पड़ता है.
पप्पू कहते हैं कि कई बार कमाने के चक्कर में अपनी जहां धूप बारिश सर्दी को झेलना पड़ता है वही अपनी भूख पर भी नियंत्रण रखना पड़ जाता है.
राजेश बताते हैं कि कहने को तो नेता कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो उन पर गुजर रही है, उसे कोई नहीं समझ सकता. किस तरह से किस हालत में हम लोग रिक्शा चलाते हैं. इससे अपने बच्चों के अरमानों को पूरा किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद हर दिन अपमान भी सहना पड़ जाता है. भाई यह भी कहते हैं कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री का बयान सुना है. 4 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो सकता. इतमें में तो सिर्फ रिक्शा का किराया ही मुश्किल से निकलेगा.
संजय बैटरी चालित रिक्शा चलाते हैं वह बताते हैं कि हालत खराब है. महंगाई बढ़ रही है और जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं के ऐसे बयान तकलीफ पहुंचाते हैं. सरकार को ध्यान देना चाहिए किबेरोजगारी बढ़ रही है, निदान करें. समाधान दें.