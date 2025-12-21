ETV Bharat / state

यूपी में पहली बार 'व्हाट्सएप बॉट' बनेगा पब्लिक का हथियार; जानें कैसे काम करेगा, क्या होगा फायदा

यूपी में पहली बार व्हाट्सएप बॉट बनेगा पब्लिक का हथियार. ( Photo Credit: Police Media Cell )

सूचनाओं का मिलेगा विकल्प: यदि इस पर Hi लिखकर भेजा जाता है, तो पहले यह भाषा का विकल्प पूछेगा. इसके बाद जिस अवैध गतिविधि के विषय में सूचना देनी हो, उसके विकल्प से जुड़ी सभी सूचनाएं बारी-बारी से पूछेगा. कोई भी संबंधित सूचना पर क्लिक करके जानकारी शेयर कर सकता है.

कोई भी नागरिक इस पर यदि मात्र कोई एक शब्द लिखकर भी संदेश भेजेगा या फिर क्यूआर स्कैन करेगा, तो यह नंबर अपने आप उस व्यक्ति से विभिन्न विकल्पों के माध्यम से पूरी सूचना हासिल करेगा.

गोपनीयता के साथ सूचना: डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण ने बताया कि यह व्हाट्सएप बॉट इस प्रकार विकसित किया गया है, कि सूचना देने वाले का मोबाइल नंबर अथवा अन्य कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं आएगी. सूचना देने वाले कि पूरी गोपनीयता बनी रहेगी.

पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि सूचना व्हाट्सएप बॉट नंबर 7839860411 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर या QR Code को स्कैन करके भेजी जा सकती है. व्हाट्सएप बॉट तकनीक से सूचना देने वालों की पहचान स्वतः गोपनीय रहेगी.

वाराणसी: यूपी में पहली बार व्हाट्सअप बॉट से पुलिस अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करेगी. वाराणसी रेंज पुलिस ने इस बॉट को 'पुलिस सतर्क मित्र' नाम दिया है. यह पूर्वांचल में होने वाली अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने में मददगार होगा. आम जनता गोपनीय तरीके से पुलिस अधिकारियों तक सूचनाएं पहुंचा सकती है. शनिवार को वाराणसी रेंज पुलिस ने यह सुविधा शुरू कर दी.

पुलिस का संकल्प और मकसद: डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण ने बताया कि व्हाट्सअप बॉट पर अवैध गतिविधि की सूचना, फोटो, वीडियो, आडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजी जा सकती है. इसे जारी करने का मुख्य कारण यह है, कि क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों की सूचना देने में लोग हिचकिचाते हैं. इससे आम लोगों की गोपनीयता को बनाए रखते हुए अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंच सकेगी.

सार्वजनिक स्थानों पर डिस्प्ले: वाराणसी रेंज पुलिस व्हाट्सएप बॉट और क्यूआर कोड को थानों पर डिस्प्ले करेगी. साथ ही अन्य सार्वजानिक स्थलों पर भी डिस्प्ले किया जाएगा. सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी.

यह कैसे काम करेगा: व्हाट्सएप बॉट यानी पुलिस सतर्क मित्र के जरिए जो भी सूचनाएं दी जाएंगी, वह सीधे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय और डीआईजी वाराणसी रेंज कार्यालय पहुंचेंगी.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा इन सभी सूचनाओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से ही संबंधित सूचना भेजी जाएगी. इस पर कार्रवाई के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण, फोटो, वीडियो या मैसेज वापस भेजा जाएगा. प्रत्येक सूचना पर आवश्यक कार्रवाई होने के बाद सूचना देने वाले पुलिस सतर्क मित्र को भी व्हाट्सएप बॉट से स्वतः संदेश चला जाएगा.

बैकएंड डैशबोर्ड पर रहेंगी जानकारियां: वाराणसी रेंज कार्यालय के प्रयोग के लिए बैकएंड डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं. इनमें अवैध गतिविधियों के संबंध में विभिन्न प्रकार के विश्लेषण किए जाने का विकल्प है.

जैसे अवैध गतिविधियों के हॉट स्पॉट्स, थानावार मिली विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का विवरण, सूचनाओं का साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक विश्लेषण, सूचनाओं में मिले फोटो या वीडियो के आधार पर संवेदनशीलता का वर्गीकरण किए जाने आदि से संबंधित विकल्प दिए गए हैं.

