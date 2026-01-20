रणजी ट्रॉफी में UP की राह आसान नहीं, इकाना में होगा झारखंड से सामना, दोनों टीमें लखनऊ पहुंचीं
शीर्ष दो में आने के लिए यूपी को झारखंड और विदर्भ की टीम से मैच जितना होगा. दोनों प्रतिद्वंद्वी यूपी से ऊपर हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 9:52 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश का रणजी में प्रदर्शन सुधर नहीं रहा. सितारों से सजी टीम एक बार फिर बाहर होने की कगार पर है. यह लगातार चौथा साल होगा जब यूपी पूल क्वालीफाई नहीं कर पाएगी. यूपी को अगले दो मैचों में सीधी जीत दर्ज करनी होगी. झारखंड से यूपी टीम का मुकाबला 22-25 जनवरी तक लखनऊ के इकाना में होगा. विदर्भ से यूपी का मैच 29 जनवरी-1 फरवरी तक नागपुर में होगा.
एलीट ग्रुप ए में यूपी पांच मैच के बाद 17 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. विदर्भ 25 अंकों के साथ पहले, आंध्र प्रदेश 22 अंकों के साथ दूसरे और झारखंड 18 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. शीर्ष दो में आने के लिए दोनों मैचों में जीत जरूरी है, पर दोनों प्रतिद्वंद्वी यूपी से ऊपर हैं.
विजय हजारे में लीग चरण के सातों मैच जीतकर यूपी टीम ने कमाल दिखाया था (सौराष्ट्र के खिलाफ क्वार्टरफाइनल छोड़कर), लेकिन रणजी में सालों से नॉकआउट से पहले ही टीम धराशायी हो जाती है. दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, पर निरंतरता की कमी से लुटिया डूब रही है.
नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए : पूर्व रणजी क्रिकेटर अशोक बांबी ने बताया, चयन समिति को अगले दो मैचों में अंडर-23 के युवाओं को मौका देना चाहिए. अगर रिंकू सिंह उपलब्ध हों तो उनकी कप्तानी में टीम उतारें, यह बेहतर होगा. पारदर्शी चयन और बाहरी खिलाड़ियों पर निर्भरता खत्म नहीं हुई तो स्थिति नहीं सुधरेगी. झारखंड और विदर्भ के साथ ही यूपी को अन्य टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ यूपी के पक्ष में होना मुश्किल है.
एलीट पूल ए की स्थिति
विदर्भ: 5 मैच, 3 जीत, 2 ड्रॉ, 25 अंक (पहला स्थान)
आंध्र प्रदेश: 5 मैच, 3 जीत, 2 ड्रॉ, 22 अंक (दूसरा)
झारखंड: 5 मैच, 2 जीत, 1 हार, 1 ड्रॉ, 18 अंक (तीसरा)
उत्तर प्रदेश: 5 मैच, 1 जीत, 4 ड्रॉ, 17 अंक (चौथा)
बीते पांच सत्रों का प्रदर्शन
- 2021-22 : सेमीफाइनल
- 2022-23 : पूल चरण से बाहर
- 2023-24 : पूल चरण से बाहर
- 2024-25 : पूल चरण से बाहर
लखनऊ पहुंची यूपी-झारखंड की टीमें : अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में 22-25 जनवरी तक होने वाले मैच की तैयारियां पूरी हो गई हैं. यूपी और झारखंड टीमें लखनऊ पहुंच गई हैं. 20-21 जनवरी को अभ्यास सत्र होगा. यह इस सत्र का लखनऊ में एकमात्र रणजी मैच है. यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ अंकित चटर्जी ने बताया, मैच पहले मेरठ में था, लेकिन अब लखनऊ के इकाना में होगा.
यह भी पढ़ें : जानें अंगीठी, हीटर और ब्लोअर कैसे बन जाते हैं मौत का कारण? यूपी में 48 दिन में 956 की हुई मौत