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वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर की सौगात; फैमिली के लिए स्पेशल केबिन, जानें खासियत

वाराणसी से चलेगी UP की पहली वंदे भारत स्लीपर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भारत की दूसरी और उत्तर प्रदेश की पहली वंदेभारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. वाराणसी से नई दिल्ली का सफर अब और आसान होगा. 160-180 किमी की स्पीड के साथ रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली वंदे भारत सिर्फ 9 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी.

शाम 4:30 बजे ट्रेन का दिखाएंगे हरी झंडी: वाराणसी से यूपी की पहली वंदे भारत को 31 अक्टूबर शाम 4:30 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे. यह कार्यक्रम बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 से शुरू होगा.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्लीपर वंदे भारत का संचालन वाराणसी जंक्शन से होना है, लेकिन आज ट्रेन को वाराणसी की जगह बनारस रेलवे स्टेशन से रवाना किया जाएगा. स्लीपर वंदे भारत रात 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी और बाद में अपने निर्धारित शेड्यूल से रवाना होगी. 9 घंटे में वाराणसी-दिल्ली का सफर: यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी की 771 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 9 घंटे में पूरा करेगी, जबकि पहले यह दूरी 12 घंटे में पूरी होती थी. एक बार में 800 से ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे. वाराणसी से संवाददाता गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) यात्रियों को बड़ी राहत: इस लग्जरी और बेहतरीन वंदे भारत स्लीपर का दो रैक वाराणसी पहुंच चुका है. इसे वाराणसी के यार्ड में वाशिंग लाइन के पास रखा गया है. सबसे बड़ी बात है कि यह ओवरनाइट जर्नी यानी बिजनेस, नौकरीपेशा और स्टूडेंटस के लिए दिल्ली जाने वाली ट्रेन के रूप में यह बड़ी सौगात है. इस ट्रेन के रूट की बात की जाए तो यह प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेगी. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत स्लीपर. (Photo Credit: ETV Bharat) वंदे भारत स्लीपर की टाइमिंग और रूट: ट्रेन नंबर 27421 वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन रात्रि 8:50 पर प्रस्थान करेगी, जबकि प्रयागराज जंक्शन पर या 10:35 पर पहुंचेगी. 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद 10:40 पर यहां से रवाना होकर रात 12:40 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचने के साथ ही 5 मिनट बाद 12:45 पर वहां से छूटेगी. सुबह 5:55 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी. वंदे भारत ट्रेन की खासियत. (Photo Credit: ETV Bharat)