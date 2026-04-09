ETV Bharat / state

वाराणसी में बनेगी UP की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी; इसी सत्र से शुरू होगा पहला बैच

देश की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात के गांधीनगर में स्थित है. वहीं दूसरी वाराणसी में बनेगी.

वाराणसी में बनेगी UP की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी.
वाराणसी में बनेगी UP की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: UP की पहली और देश की दूसरी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वाराणसी में बनेगी. इसके लिए राजातालाब के पास शहंशाहपुर में 50 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है. यूनिवर्सिटी बन जाने से युवाओं के पास करियर का बेहतर मौका तो भी होगा ही फॉरेंसिक जांच में भी तेजी आएगी.

UP की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी: जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की परियोजना वाराणसी के लिए स्वीकृत की जा चुकी है. यह UP की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी होगी. जबकि देश की दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी.

देश की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात के गांधीनगर में स्थित है. वहीं दूसरी वाराणसी में बनेगी. इसके लिए शहंशाहपुर क्षेत्र में जमीन है. इसे कैबिनेट के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए चुना गया है.

इसी सत्र से शुरू होगा पहला बैच. (Video Credit: ETV Bharat)

अस्थाई कैंपस इसी सत्र से शुरू: DM ने बताया कि इनके कैंपस के डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से शुरू किया जाएगा. वर्तमान में जाल्हूपुर में टेंपररी कैंपस के माध्यम से इसका संचालन होगा. पहला बैच भी इसी सत्र से शुरू हो रहा है.

जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी के बन जाने से बनारस ही नहीं बिहार, UP और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी बड़ा लाभ मिलेगा. इसके पहले यह कैंपस इसी सत्र से जनपद के जाल्हूपुर में अस्थाई तौर पर संचालित होगा.

पुलिस की जांच में आएगी तेजी: DM ने बताया कि यह उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी होगी. यह राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी होगी. इसमें जितने भी पुलिस जांच से जुड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, उनके परिणाम और जानकारी जल्दी से प्राप्त किया जा सकेगा.

उन्होंने बताया कि इससे क्राइम के मामलों की जांच में बड़ी सुविधा होगी. यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स विभिन्न फॉरेंसिक लैब्स में भर्ती किए जा सकेंगे. इससे क्राइम इंवेस्टिगेशन के काम में तेजी आएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में किसानों के लिए 15 अप्रैल तक फार्मर रजिस्ट्री कराना हुआ अनिवार्य, मेरठ मंडल में 1.77 लाख अन्नदाताओं की PM किसान निधि पर संकट

TAGGED:

VARANASI FORENSIC UNIVERSITY
UPS FIRST FORENSIC UNIVERSITY
FIRST FORENSIC UNIVERSITY VARANASI
FORENSIC UNIVERSITY UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.