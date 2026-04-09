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वाराणसी में बनेगी UP की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी; इसी सत्र से शुरू होगा पहला बैच

वाराणसी में बनेगी UP की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )