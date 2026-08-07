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B.Ed परीक्षा: कांवड़ यात्रा के चलते ट्रैफिक के बावजूद 7749 अभ्यर्थी पहुंचे केंद्र

मेरठ में परीक्षा के दो केंद्र बने, दोपहर एक बजे तक आयोजित हो रही परीक्षा.

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कांवड़ यात्रा के डायवर्जन के बीच UPRTOU B.Ed प्रवेश परीक्षा देने पहुंचे छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 1:05 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की शैक्षणिक सत्र् 2026-27 के लिए बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी. मेरठ में परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक इस्माइल नेशनल पीजी कॉलेज है.

वहीं प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों में बनाए गए 13 परीक्षा केंद्रों पर कुल 7,749 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. ​हालांकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में चल रही कांवड़ यात्रा के कारण रूट डायवर्जन और यातायात की समस्याओं की वजह से कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

​मेरठ सहित आसपास के जिलों में कांवड़ यात्रा के चलते मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद है और कई रूट डायवर्ट किए गए हैं. सुबह से ही परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भारी जाम, लंबे घुमावदार रास्तों और परिवहन साधनों की किल्लत से जूझते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे.

​रोडवेज बसों और निजी वाहनों के सीमित संचालन के कारण अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए घंटों पहले घर से निकलना पड़ा. कई जगहों पर ऑटो और बस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की भी शिकायतें आईं.

बागपत से मेरठ परीक्षा देने मेरठ पहुंचे छात्र प्रदीप ने बताया कि मुझे बागपत से मेरठ के इस्माइल नेशनल पीजी कॉलेज पहुंचना था. कांवड़ यात्रा के कारण मुख्य मार्ग बंद होने से लंबा रूट लेकर चक्कर काटकर आना पड़ा. जहां आम दिनों में 1 घंटे का समय लगता है, वहां आज 3 घंटे से अधिक का समय लगा. समय से पहुंचने की चिंता में तनाव बहुत बढ़ गया था."

हापुड़ से परीक्षा देने पहुंची अंजलि ने बताया कि हम काफी समय से इस प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे थे लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि परीक्षा कांवड़ यात्रा के चरम के दौरान पड़ेगी. बसों की संख्या कम है और जो साधन मिल रहे हैं, वे मनमाना किराया वसूल रहे हैं. परीक्षा छूटने के डर से तड़के ही निकलना पड़ा."

विश्वविद्यालय प्रशासन और क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा सेंटर पर सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की गई है. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा और शुचिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, ताकि परीक्षार्थियों को केंद्र के भीतर किसी प्रकार की असुविधा न हो.

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