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B.Ed परीक्षा: कांवड़ यात्रा के चलते ट्रैफिक के बावजूद 7749 अभ्यर्थी पहुंचे केंद्र

मेरठ: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की शैक्षणिक सत्र् 2026-27 के लिए बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी. मेरठ में परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक इस्माइल नेशनल पीजी कॉलेज है.



वहीं प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों में बनाए गए 13 परीक्षा केंद्रों पर कुल 7,749 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. ​हालांकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में चल रही कांवड़ यात्रा के कारण रूट डायवर्जन और यातायात की समस्याओं की वजह से कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

​मेरठ सहित आसपास के जिलों में कांवड़ यात्रा के चलते मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद है और कई रूट डायवर्ट किए गए हैं. सुबह से ही परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भारी जाम, लंबे घुमावदार रास्तों और परिवहन साधनों की किल्लत से जूझते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे.

​रोडवेज बसों और निजी वाहनों के सीमित संचालन के कारण अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए घंटों पहले घर से निकलना पड़ा. कई जगहों पर ऑटो और बस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की भी शिकायतें आईं.

बागपत से मेरठ परीक्षा देने मेरठ पहुंचे छात्र प्रदीप ने बताया कि मुझे बागपत से मेरठ के इस्माइल नेशनल पीजी कॉलेज पहुंचना था. कांवड़ यात्रा के कारण मुख्य मार्ग बंद होने से लंबा रूट लेकर चक्कर काटकर आना पड़ा. जहां आम दिनों में 1 घंटे का समय लगता है, वहां आज 3 घंटे से अधिक का समय लगा. समय से पहुंचने की चिंता में तनाव बहुत बढ़ गया था."